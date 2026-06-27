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Праця після робочого дня: коли роботодавець має платити більше

Особисті фінанси
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Як повинні оплачуватися перепрацювання
Як повинні оплачуватися перепрацювання
Працівники не повинні бути на звʼязку після завершення робочого дня чи у вихідні дні без належного оформлення та компенсації. Законодавство чітко розмежовує робочий час і час відпочинку, а понаднормова робота допускається лише у визначених випадках.
Про це розповіла юристка ЮК «Приходько та партнери» Тетяна Тернавська у коментарі «РБК-Україна».

Як повинні оплачуватися перепрацювання

За словами експертки, понаднормова робота чи праця у вихідні дні мають здійснюватися лише за наявності законних підстав і відповідного документального оформлення.
«Працівник не зобов’язаний безоплатно виконувати трудові обов’язки у свій вільний час лише через те, що керівник надсилає повідомлення після завершення робочого дня», — звертає увагу Тетяна Тернавська.
Якщо працівника залучають до роботи у вихідний день, йому мають надати інший день відпочинку або оплатити відпрацьований час у подвійному розмірі.
Також будь-які понаднормові години повинні бути зафіксовані та оплачені відповідно до вимог трудового законодавства.
«У сучасних умовах роботодавцям варто пам’ятати, що ефективність праці не може забезпечуватися шляхом систематичного порушення права працівників на відпочинок, а працівникам — що трудові права підлягають захисту незалежно від посади чи сфери діяльності», — підсумовує експертка.
До цього Finance.ua зазначав, що працівники нерідко стикаються із ситуацією, коли під час щорічної відпустки колеги їм доручають виконувати додаткові обов’язки без звільнення від основної роботи. У такій ситуації працівник має право на додаткову оплату праці.
За матеріалами:
Finance.ua
Робота
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