Працівників повідомлятимуть про зміну власника підприємства: Кабмін ухвалив документ — Finance.ua

Працівників повідомлятимуть про зміну власника підприємства: Кабмін ухвалив документ Сьогодні 14:01 — Особисті фінанси

Працівників повідомлятимуть про зміну власника підприємства: Кабмін ухвалив документ

Кабінет Міністрів України підтримав проект закону «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо правонаступництва у трудових відносинах».

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

«Відповідно до Угоди про асоціацію Україна взяла на себе зобов’язання поступово наблизити своє законодавство до права, стандартів та практики Європейського Союзу у сфері зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей. Тому цей проект закону розроблено для гармонізації українського та європейського законодавства. Зокрема цей документ має встановити обов’язок роботодавця невідкладно повідомляти працівникам про зміну власника підприємства», — повідомила перший віцепремєр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко.

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Законопроєктом визначається правонаступництво у трудових відносинах, яким є продовження трудових відносин з працівниками у разі зміни власника підприємства, установи, організації, їх реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), зміни власника майна або його частин, що використовуються роботодавцем-фізичною особою у підприємницькій діяльності.

У разі такого правонаступництва трудові відносини працівників продовжуються із правонаступником.

Що це означає для працівників

Законопроєктом встановлюється обов’язок роботодавця продовжувати дію трудового договору у разі передачі власником бізнесу або його частин іншій особі, а також інформування роботодавцями працівників та їх представників про:

дату (орієнтовну дату) та причини правонаступництва;

правові, економічні (технологічні, структурні) та соціальні наслідки правонаступництва або наслідки аналогічного характеру, а також дії, які впливатимуть на трудові права працівників.

Передбачено, що правонаступник зобов’язаний письмово або в електронній формі надати працівникам та їх представникам зазначену вище інформацію не пізніше ніж за десять робочих днів до початку дій, які впливатимуть на трудові права та інтереси працівників.

Законопроєктом передбачається можливість працівників та їх представників ініціювати консультації з роботодавцем щодо причин прийняття рішення про правонаступництво та його правових, економічних та соціальних наслідків для працівників, а також заходів, які планується запровадити для уникнення цих наслідків чи їх пом’якшення.

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