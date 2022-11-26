Чи можна працевлаштуватися, якщо не звільнений з попереднього місця роботи — Finance.ua

Чи можна працевлаштуватися, якщо не звільнений з попереднього місця роботи Сьогодні 14:43 — Особисті фінанси

Чи можна працевлаштуватися, якщо не звільнений з попереднього місця роботи

Через активні військові дії багато роботодавців були вимушені змінити умови організації праці та призупинити на період воєнного стану дію трудових договорів або оголосити простій.

Про це пише Юридичний порадник для ВПО.

Що передбачає закон?

З 19 липня 2022 року відповідно до Закону України № 2352-IX працівники, які не звільнені з основного місця роботи, але не зайняті виконанням роботи на такому робочому місці, мають повне право влаштуватись за сумісництвом на повну ставку, у тому числі до державного чи комунального підприємства за умови, що колективним трудовим договором в такому підприємстві не передбачено обмежень щодо сумісництва.

Скористатися таким правом можна, зокрема, у випадку:

оголошення за основним місцем роботи простою;

перебування працівника у відпустці без збереження заробітної плати ("за свій рахунок) на період воєнного стану;

призупинення дії трудового договору.

«Тим не менше, слід зважати, що обмеження щодо сумісництва можуть бути передбачені іншими законами, колективним договором або угодою сторін. Так, згідно із Законом України „Про запобігання корупції“, не звільнені з основного місця роботи особи не можуть влаштуватися на державну службу», — додають автори.

Однак якщо відповідні обмеження відсутні, але роботодавець відмовляється приймати працівника за сумісництвом, необхідно вимагати від нього письмової мотивованої відмови для подальшого звернення за захистом порушених прав до Держпраці або суду, оскільки така відмова є незаконною.

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