Працевлаштування за кордоном під час воєнного стану: чи є таке право — Finance.ua
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Працевлаштування за кордоном під час воєнного стану: чи є таке право

Особисті фінанси
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В Головному управлінні Держпраці у Київській області повідомили, чи має особа право на працевлаштування за кордоном під час воєнного стану.
Громадяни України мають право займатися трудовою діяльністю за кордоном, якщо така діяльність не заборонена законодавством України та держави перебування.
Права громадян України, які працюють за кордоном, захищаються законодавством України та держави перебування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. (стаття 10 ЗУ «Про зайнятість населення»).
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Нагадаємо, Гетманцев розповів, що відбувається на ринку праці в Україні. Кількість пропозицій робочих місць у червні порівняно з травнем зросла на 67%. Найбільше пропозицій спостерігається в п’яти областях України.
П’ятірка лідерів за кількістю запропонованих вакансій — Київська, Львівська, Дніпропетровська, Одеська та Івано-Франківська області.
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За матеріалами:
Finance.ua
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