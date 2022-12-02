Повне відключення від SWIFT може змусити росію припинити ракетні обстріли України – Гербст — Finance.ua

Повне відключення від SWIFT може змусити росію припинити ракетні обстріли України – Гербст Сьогодні 20:15 — Казна та Політика

Повне відключення від SWIFT може змусити росію припинити ракетні обстріли України – Гербст

Одним із ефективних важелів впливу на росію, аби змусити її припинити ракетні удари по українських містах, може стати повне відключення всіх банків рф від системи SWIFT, а також замороження нових активів кремля.

Таку думку висловив в інтерв’ю Укрінформу посол США в Україні у 2003-2006 рр., нині директор Євразійського центру Атлантичної ради Джон Гербст.

«Я думаю, що гарно було би усунути прогалини в санкціях, пов’язаних із припиненням доступу (російських банків. — Ред.) до системи SWIFT. Або ж, можливо, треба зробити це таким чином, щоби переконати наших союзників дати москві два-чотири тижні, щоби вона припинила атаки на українську інфраструктуру, перш ніж ухвалити рішення про усунення цих прогалин», — зауважив Гербст.

Він підкреслив, що це стало би «колосальним» обмеженням і важелем тиску на росію, здатним змінити поведінку кремля.

«Зараз санкції SWIFT залишаються недостатньо ефективними, тому що досі існує кілька російських банків, які мають доступ до системи SWIFT. Якщо цей доступ закрити, це стане величезним кроком», — вважає колишній посол.

Він також зауважив, що іншим інструментом впливу на рф стало би додаткове заморожування її активів.

Як повідомлялося, з червня 2022 року спочатку сім, а потім ще три російські банки були відключені від системи SWIFT у межах різних пакетів санкцій. Решта російських банківських установ продовжують працювати в цій міжнародній мережі обміну платіжною інформацією.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.