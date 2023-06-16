Повернення акцизних ставок та ПДВ на довоєнний рівень з 1 липня: як зростуть ціни на пальне (інфографіка) — Finance.ua

Повернення акцизних ставок та ПДВ на довоєнний рівень з 1 липня: як зростуть ціни на пальне (інфографіка) Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Після повернення акцизних ставок та ПДВ на довоєнний рівень з 1 липня 2023 року вартість автогазу, дизельного пального та бензину на АЗС суттєво зросте. Однак підвищення цін не буде миттєвим.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав директор спеціальних проектів НТЦ «Психея» Геннадій Рябцев.

«Якщо казати про бензин, то це буде близько 12 гривень. Якщо казати про дизель, то це буде близько 10. І якщо казати про скраплений газ, то це буде там близько там 5 гривень», — сказав він.

За його словами, подорожчання не буде одночасним і не буде однаковим за всіма мережами, через різний ланцюжок поставок та різну цінову політику.

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«Тому в одних мережах може бути і 10 гривень (подорожчання бензину, — ред.), а в інших може бути і 15», — додав Рябцев.

Експерт зазначив, що здорожчення відбудеться обов’язково, якщо Рада не скасує або не перенесе підвищення акцизів та ПДВ.

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Рябцев нагадав, що у Верховній Раді є декілька законопроектів про скасування підвищення ставок, перенесення та щодо введення інших ставок.

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Він вважає, що депутати будуть ставити їх на голосування у ці два тижні, що залишилися до 1 липня, оскільки у Верховній Раді немає згоди щодо підвищення акцизів та ПДВ. Експерт не виключив, що Рада зможе ухвалити відповідне рішення.

Нові ставки з 1 липня

Нагадаємо, восени 2022 року було частково повернуто акцизи на бензин, дизельне пальне та автогаз, скасовано навесні 2022 року. Закон передбачає дію ставки ПДВ на рівні 7% до 1 липня 2023 року, після чого вона зросте до 20%.

Станом на 15 червня у середньому по Україні бензин коштував 44,80 гривень за літр, дизельне пальне — 43,30 гривень, автогаз 21,95 гривень.

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