Ціна на ринку електроенергії має давати можливість вільно імпортувати – Галущенко — Finance.ua

Ціна на ринку електроенергії має давати можливість вільно імпортувати – Галущенко Сьогодні 20:43 — Енергетика

Ціна на ринку електроенергії України має давати можливість імпортувати електроенергію з Європи для забезпечення потреб бізнесу. Про це повідомив у коментарі ExPro міністр енергетики Герман Галущенко.

«Ми йдемо в Європу, і ціна на ринку електроенергії має відповідати певним трендом. Вона має давати можливість імпортувати електроенергію для забезпечення потреб бізнесу», — вказав Галущенко.

За його словами, на сьогодні немає прогнозу щодо значного коливання цін — як мінімум на літо.

«Є механізми, є бажання подивитись як ринок буде працювати. І потім, у разі необхідності, прайс-кепи можуть знову ввести досить швидко», — уточнив він, коментуючи можливу лібералізацію на ринку.

«Щодо можливого варіанту нових прайс-кепів — якраз Регулятор запустив процедуру, щоб мати швидку можливість у будь-який момент їх повернути», — пояснив він.

Галущенко підкреслив, що дуже важливо показати, що ми рухаємось у європейському напрямку і подивитись, як буде функціонувати вільний ринок.

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Напередодні в Укренерго заявили, що скасування прайс-кепів дозволило б безперешкодно імпортувати електроенергію з Європи, тому системний оператор буде звертатися до НКРЕКП з пропозицією встановити таке регулювання, яке б не загрожувало енергетичній безпеці української енергосистеми.

Нагадаємо, 31 травня НКРЕКП скасувала цінові обмеження на ринку електроенергії (з 30 червня цього року), а вже 8 червня переглянула розмір цінових обмежень на ринку.

УНІАН За матеріалами:

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