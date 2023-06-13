Українців закликали заощаджувати електрику: яка ситуація на ГЕС — Finance.ua

Українців закликали заощаджувати електрику: яка ситуація на ГЕС
В «Укргідроенерго» закликали споживачів електроенергії ощадливо використовувати її, особливо у вечірні години. Це необхідно для зменшення навантаження в енергосистемі та полегшення її балансування після підриву Каховської ГЕС, наголосили в компанії.
«Через різке зниження рівня води у нижньому водосховищі Дніпровської ГЕС гідроагрегати станції працюють з обмеженнями. ГЕС продовжують акумулювати воду у верхніх водосховищах Дніпра. Це необхідно для літніх екологічних попусків», — зазначили в компанії.
Міндовкілля інформує, що станом на ранок 13 червня рівень води в Дніпрі на позначці «Херсон» знизився на 3 метри й становить 2,6 метра. На посту «Нікополь» заміри більше не проводять.
«Проведення замірів рівнів води по посту „Нікополь“ фахівцями „Укргідрометцентру“ тимчасово припинені через замулення нижче встановлених датчиків. Фахівці „Укргідроенерго“ спільно з іншими організаціями продовжують шукати інші способи здійснення замірів», — зазначили в «Укргідроенерго».
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