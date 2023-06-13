Бензин та дизельне пальне подешевшають – ЗМІ — Finance.ua

Бензин та дизельне пальне подешевшають – ЗМІ Сьогодні 07:21 — Енергетика

Протягом червня ціни на бензин і дизельне пальне на АЗС знижуватимуться, але не активно.

Вартість на оптовому ринку значно впала, сказав аналітик профільного видання «Нафторинок» Олександр Сіренко, передає « Обозреватель ».

«Ціни на бензин і дизпальне знижуватимуться, але не активно. Я сподіваюсь, що конкуренція зробить свою справу. Якщо є зазор у 10−15 гривень на літрі, то можна 1−2-3 гривні поконкурувати», — сказав він.

Багато хто на ринку чекає зниження вартості з боку групи «Приват», якій належать «Авіас», «Авіас плюс», UKRNAFTA, «УкрТатНафта», ANP, «Мавекс», «Мавекс плюс», Sentosa Oil, ЮКОН, «ЮКОН сервіс», Rubix, «ЗапоріжНафтоПродукт». Востаннє група знижувала ціни у квітні.

«Я думаю, що їх крок буде потужний і це помітять усі. Мабуть, на 3−4 гривні одразу. Бо інші національні оператори, мережі з великою кількістю заправок знижували ціни на 1−2 гривні декілька разів у травні. А „Приват“ трошки пригальмував, проте, думаю, згодом буде вже видно всім, бо вони зараз втрачають клієнтів. У них зараз найдорожчі бензин та дизельне пальне — по 47 гривень», — додав Сіренко.

До речі, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ (автоцивілку) за 15 хвилин на нашому порталі: Автоцивілка онлайн на Finance.ua🚙

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.