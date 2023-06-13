Бензин та дизельне пальне подешевшають – ЗМІ — Finance.ua
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Бензин та дизельне пальне подешевшають – ЗМІ

Енергетика
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Протягом червня ціни на бензин і дизельне пальне на АЗС знижуватимуться, але не активно.
Вартість на оптовому ринку значно впала, сказав аналітик профільного видання «Нафторинок» Олександр Сіренко, передає «Обозреватель».
«Ціни на бензин і дизпальне знижуватимуться, але не активно. Я сподіваюсь, що конкуренція зробить свою справу. Якщо є зазор у 10−15 гривень на літрі, то можна 1−2-3 гривні поконкурувати», — сказав він.
Багато хто на ринку чекає зниження вартості з боку групи «Приват», якій належать «Авіас», «Авіас плюс», UKRNAFTA, «УкрТатНафта», ANP, «Мавекс», «Мавекс плюс», Sentosa Oil, ЮКОН, «ЮКОН сервіс», Rubix, «ЗапоріжНафтоПродукт». Востаннє група знижувала ціни у квітні.
«Я думаю, що їх крок буде потужний і це помітять усі. Мабуть, на 3−4 гривні одразу. Бо інші національні оператори, мережі з великою кількістю заправок знижували ціни на 1−2 гривні декілька разів у травні. А „Приват“ трошки пригальмував, проте, думаю, згодом буде вже видно всім, бо вони зараз втрачають клієнтів. У них зараз найдорожчі бензин та дизельне пальне — по 47 гривень», — додав Сіренко.
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За матеріалами:
Обозреватель
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