Потреби сектору безпеки і оборони в січні були профінансовані на 100% — РНБО — Finance.ua

Потреби сектору безпеки і оборони в січні були профінансовані на 100% — РНБО Сьогодні 17:39 — Казна та Політика

Потреби сектору безпеки і оборони в січні були профінансовані на 100% — РНБО

У Раді національної безпеки і оборони України заявили, що фінансування сектору безпеки і оборони України у січні 2024 року здійснено у повному обсязі.

Про це РНБО повідомляє у Фейсбуці.

«На потреби сектору безпеки і оборони України у січні поточного року було скеровано 134 881,5 млн грн, що становить 100% від плану. Отже, фінансування сектору безпеки і оборони за цим джерелом фінансування здійснювалося відповідно до помісячного розпису асигнувань у повному обсязі», — зазначив керівник служби з питань фінансового забезпечення виконання заходів у сфері національної безпеки і оборони Апарату РНБО України Микола Дишлюк.

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За його словами, аналіз результатів відповідного фінансування сектору безпеки і оборони України було проведено за дорученням секретаря РНБО Олексія Данілова.

Загалом коштом загального фонду державного бюджету на 2024 рік для потреб сектору безпеки і оборони передбачено 1 546 708,7 млн грн.

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Загальний ресурс на 2024 рік для потреб сектору безпеки і оборони України передбачено в сумі 1 692 613,0 млн гривень, що становить 22,1% валового внутрішнього продукту.

Протягом січня поточного року для органів сектору безпеки і оборони України на нагальні потреби додатково передбачено 3 910,8 млн грн.

Укрінформ За матеріалами:

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