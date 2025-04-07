Потепління на 3 °C знищить 40% світової економіки, — дослідження Сьогодні 06:44 — Світ

Потепління на 3 °C знищить 40% світової економіки, — дослідження

Дослідники з Університету Нового Південного Уельсу у Сіднеї підрахували, що глобальне потепління може вже упродовж цього століття обвалити світову економіку на 40%.

Як зазначає автор дослідження, старший викладач економіки Інституту кліматичних ризиків та реагування у сіднейському університеті Тімоті Ніл, збитки від глобального потепління для світової економіки, ймовірно, були недооцінені. Наразі прогнози впливу змін клімату на глобальний ВВП мають сценарії із легкими або помірними наслідками, що призвело до того, що керівництва країн не квапляться із скороченням шкідливих викидів парникових газів.

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Однак, як підкреслює Тімоті Ніл, всі наявні моделі мають значний недолік, адже враховують наслідки впливу на економіку окремих країн лише від погодних умов у цих країнах. Будь-який вплив кліматичних змін в інших країнах, до прикладу те, як масштабні повені в одній країні можуть вплинути на поставки продовольства до іншої, не враховуються.

У новому дослідженні австралійські науковці намагались розглянути і врахувати це. Вони визначають найбільш очевидну шкоду від екстремальних погодних умов. Серед іншого, посухи провокуватимуть неврожаї, а шторми та повені можуть стати причиною масштабних руйнувань та порушити поставки товарів.

За результатами нещодавніх досліджень було встановлено, що хвилі екстремального тепла провокують інфляцію та зростання цін на продукти по всьому світу.

Через підвищення температури падає продуктивність людської праці.

Здоров’я людей у зонах з нестабільними та екстремальними кліматичними умовами погіршується, поширюються хвороби.

Ці фактори стають причиною масових міграцій, збройних та економічних конфліктів.

Подальше посилення кліматичних катаклізмів буде відбуватись у всіх регіонах планети і багатьох країнах одночасно. Це загрожує порушенням ланцюгів поставок продовольства, створює беспрецедентну загрозу для світової торгівлі і обмежує здатність одних країн надавати допомогу іншим.

У своєму дослідженні австралійські науковці скорегували три провідні моделі впливу від змін клімату на світову економіку та усереднили їхні результати. Вони концентрувались на світовому ВВП на душу населення — або ж на обсягах світового виробництва, поділених на чисельність населення.

За результатами їхніх розрахунків, подальше зростання температури на планеті на 3 С° збільшить збитки для світової економіки з 11% аж до 40%. Попередні моделі прогнозували, що економіки країн у північній частині світу, зокрема, росії та країн Північної Європи, лише виграють від зростання температури. Дослідники ж переконують, що вплив глобального потепління на світову економіку буде настільки сильним, що постраждають всі без вийнятку країни.

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Скорочення шкідливих викидів призводить до витрат у короткостроковій перспективі, які мають бути збалансовані із довгостроковими вигодами від запобігання небезпечному впливу змін клімату. За результатами одного з останніх економічних моделювань, баланс може бути досягнутий за рахунок скорочення шкідливих викидів, які не дозволять планеті нагрітись більше, ніж на 2,7 С°. Але це набагато вище за цілі Паризької кліматичної угоди і меж глобального потепління, рекомендованих кліматологами. Це також ґрунтується на помилкових припущеннях.

Австралійські вчені у своєму дослідженні стверджують, що оптимальний рівень потепління має складати 1,7 С° для балансу між витратами на скорочення шкідливих викидів і вигодами від запобігання подальшим негативним наслідкам змін клімату.

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