ТОП-20 авікомпаній, з якими безпечно літати

Aegean Airlines, Ryanair та Austrian Airlines очолили рейтинг безпеки європейських авіакомпаній за підсумками 10 років. Дослідження охопило 20 найбільших перевізників Європи — як бюджетних, так і традиційних.

Про це пише Euronews

Як оцінювали

Рейтинг European Airline Safety Index 2026 підготувала компанія AirAdvisor на основі даних за 2016−2025 роки. До нього увійшли 10 найбільших бюджетних та 10 найбільших традиційних авіакомпаній, які працюють у Європі. Розмір перевізників визначали за обсягом польотів у 2025 році за даними Eurocontrol.

Авіакомпанії оцінювали за шістьма критеріями, які мали різну вагу:

40% — безпека польотів та аварії за даними звітів IATA за 2016−2025 роки;

20% — сертифікація та результати аудитів, зокрема дані ICAO про державний нагляд за авіаційною безпекою;

15% — системи операційної безпеки;

10% — вік та технічні характеристики флоту;

10% — підготовка пілотів;

5% — фінансова стабільність.

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Хто став найкращим

Перше місце посіла грецька Aegean Airlines із результатом 89 балів зі 100. За 10-річний період у неї не було аварій, які враховувалися в рейтингу. Компанія також отримала максимальні 5 балів за фінансову стабільність, 13 із 15 — за операційну безпеку та 9 із 10 — за флот.

Друге місце посіла Ryanair — 86 балів, третє — Austrian Airlines із 85,5 бала.

У топ-5 — три бюджетні авіакомпанії

Бюджетні перевізники загалом показали близькі до традиційних авіакомпаній результати. Середній бал у лоукостерів становив 79,2, тоді як у традиційних авіакомпаній — 82,8 бала.

При цьому одразу три лоукостери потрапили до першої п’ятірки: Ryanair — друге місце, Norwegian — четверте, SunExpress — п’яте.

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За віком та технічними характеристиками флоту бюджетні авіакомпанії навіть випередили традиційних перевізників: їхній середній результат становив 7,8 бала з 10 проти 7,1 бала. Зокрема, Wizz Air та Pegasus отримали максимальні 10 балів у цій категорії.

Водночас AirAdvisor зазначає, що рейтинг є порівняльним і не має сприйматися як визначення того, чи є конкретна авіакомпанія «безпечною» або «небезпечною». Вік літака також не є самостійним показником безпеки — належне технічне обслуговування дає змогу експлуатувати старші літаки протягом десятиліть.

Загальний рейтинг ТОП-20