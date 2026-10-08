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ТОП-20 авікомпаній, з якими безпечно літати

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Літак авіакомпанії
Літак авіакомпанії
Aegean Airlines, Ryanair та Austrian Airlines очолили рейтинг безпеки європейських авіакомпаній за підсумками 10 років. Дослідження охопило 20 найбільших перевізників Європи — як бюджетних, так і традиційних.
Про це пише Euronews.

Як оцінювали

Рейтинг European Airline Safety Index 2026 підготувала компанія AirAdvisor на основі даних за 2016−2025 роки. До нього увійшли 10 найбільших бюджетних та 10 найбільших традиційних авіакомпаній, які працюють у Європі. Розмір перевізників визначали за обсягом польотів у 2025 році за даними Eurocontrol.
Авіакомпанії оцінювали за шістьма критеріями, які мали різну вагу:
  • 40% — безпека польотів та аварії за даними звітів IATA за 2016−2025 роки;
  • 20% — сертифікація та результати аудитів, зокрема дані ICAO про державний нагляд за авіаційною безпекою;
  • 15% — системи операційної безпеки;
  • 10% — вік та технічні характеристики флоту;
  • 10% — підготовка пілотів;
  • 5% — фінансова стабільність.

Хто став найкращим

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Перше місце посіла грецька Aegean Airlines із результатом 89 балів зі 100. За 10-річний період у неї не було аварій, які враховувалися в рейтингу. Компанія також отримала максимальні 5 балів за фінансову стабільність, 13 із 15 — за операційну безпеку та 9 із 10 — за флот.
Друге місце посіла Ryanair — 86 балів, третє — Austrian Airlines із 85,5 бала.

У топ-5 — три бюджетні авіакомпанії

Бюджетні перевізники загалом показали близькі до традиційних авіакомпаній результати. Середній бал у лоукостерів становив 79,2, тоді як у традиційних авіакомпаній — 82,8 бала.
При цьому одразу три лоукостери потрапили до першої п’ятірки: Ryanair — друге місце, Norwegian — четверте, SunExpress — п’яте.
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За віком та технічними характеристиками флоту бюджетні авіакомпанії навіть випередили традиційних перевізників: їхній середній результат становив 7,8 бала з 10 проти 7,1 бала. Зокрема, Wizz Air та Pegasus отримали максимальні 10 балів у цій категорії.
Водночас AirAdvisor зазначає, що рейтинг є порівняльним і не має сприйматися як визначення того, чи є конкретна авіакомпанія «безпечною» або «небезпечною». Вік літака також не є самостійним показником безпеки — належне технічне обслуговування дає змогу експлуатувати старші літаки протягом десятиліть.

Загальний рейтинг ТОП-20

  1. Aegean Airlines — 89
  2. Ryanair — 86
  3. Austrian Airlines — 85,5
  4. Norwegian — 85
  5. SunExpress — 84,5
  6. Air France — 83,5
  7. British Airways — 83,5
  8. Iberia — 83,5
  9. Turkish Airlines — 83
  10. Lufthansa — 83
  11. KLM — 82,5
  12. easyJet — 82
  13. Eurowings — 81,5
  14. SAS — 81,5
  15. Wizz Air — 79,5
  16. Transavia — 79
  17. Vueling — 77
  18. Jet2 — 73
  19. SWISS — 72,5
  20. Pegasus Airlines — 64,5
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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