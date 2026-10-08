ТОП-20 авікомпаній, з якими безпечно літати

Aegean Airlines, Ryanair та Austrian Airlines очолили рейтинг безпеки європейських авіакомпаній за підсумками 10 років. Дослідження охопило 20 найбільших перевізників Європи — як бюджетних, так і традиційних.
Як оцінювали
Рейтинг European Airline Safety Index 2026 підготувала компанія AirAdvisor на основі даних за 2016−2025 роки. До нього увійшли 10 найбільших бюджетних та 10 найбільших традиційних авіакомпаній, які працюють у Європі. Розмір перевізників визначали за обсягом польотів у 2025 році за даними Eurocontrol.
Авіакомпанії оцінювали за шістьма критеріями, які мали різну вагу:
- 40% — безпека польотів та аварії за даними звітів IATA за 2016−2025 роки;
- 20% — сертифікація та результати аудитів, зокрема дані ICAO про державний нагляд за авіаційною безпекою;
- 15% — системи операційної безпеки;
- 10% — вік та технічні характеристики флоту;
- 10% — підготовка пілотів;
- 5% — фінансова стабільність.
Хто став найкращим
Перше місце посіла грецька Aegean Airlines із результатом 89 балів зі 100. За 10-річний період у неї не було аварій, які враховувалися в рейтингу. Компанія також отримала максимальні 5 балів за фінансову стабільність, 13 із 15 — за операційну безпеку та 9 із 10 — за флот.
Друге місце посіла Ryanair — 86 балів, третє — Austrian Airlines із 85,5 бала.
У топ-5 — три бюджетні авіакомпанії
Бюджетні перевізники загалом показали близькі до традиційних авіакомпаній результати. Середній бал у лоукостерів становив 79,2, тоді як у традиційних авіакомпаній — 82,8 бала.
При цьому одразу три лоукостери потрапили до першої п’ятірки: Ryanair — друге місце, Norwegian — четверте, SunExpress — п’яте.
За віком та технічними характеристиками флоту бюджетні авіакомпанії навіть випередили традиційних перевізників: їхній середній результат становив 7,8 бала з 10 проти 7,1 бала. Зокрема, Wizz Air та Pegasus отримали максимальні 10 балів у цій категорії.
Водночас AirAdvisor зазначає, що рейтинг є порівняльним і не має сприйматися як визначення того, чи є конкретна авіакомпанія «безпечною» або «небезпечною». Вік літака також не є самостійним показником безпеки — належне технічне обслуговування дає змогу експлуатувати старші літаки протягом десятиліть.
Загальний рейтинг ТОП-20
- Aegean Airlines — 89
- Ryanair — 86
- Austrian Airlines — 85,5
- Norwegian — 85
- SunExpress — 84,5
- Air France — 83,5
- British Airways — 83,5
- Iberia — 83,5
- Turkish Airlines — 83
- Lufthansa — 83
- KLM — 82,5
- easyJet — 82
- Eurowings — 81,5
- SAS — 81,5
- Wizz Air — 79,5
- Transavia — 79
- Vueling — 77
- Jet2 — 73
- SWISS — 72,5
- Pegasus Airlines — 64,5