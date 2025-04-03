Насувається третя глобальна рецесія за 20 років — Axios Сьогодні 20:19 — Світ

Насувається третя глобальна рецесія за 20 років — Axios

У світовій економіці прогнозують третю глобальну рецесію. З часів Другої світової війни таких криз вже було дві: фінансова криза 2008−2009 років і економічні наслідки пандемії COVID-19 у 2020 році.

Про це повідомляє Axios

Якщо тарифи Трампа залишаться в силі, і особливо якщо на них відреагують відповідними заходами з боку країн, проти яких вони спрямовані, це може призвести до третього подібного економічного потрясіння за останні 17 років, повідомляє Axios.

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Якщо нові тарифи складатимуть в середньому 29%, американським імпортерам доведеться сплачувати близько 1 трильйона доларів на рік, що становить приблизно 7 300 доларів на одне домогосподарство.

Наслідки цього будуть відчутними, оскільки імпорт США різко зменшиться. Але якщо американський імпорт різко впаде, це призведе до втрати ключового рушія світової економіки, особливо для таких залежних від експорту країн, як Німеччина та Китай.

Запровадження 54%-вого тарифу на китайський імпорт спричинить не лише економічні втрати, але й збільшить рівень бідності серед малозабезпечених сімей, які вже залежать від доступних товарів з Китаю.

Зазначається, що світові акції різко впали після заяви Трампа, але не так сильно, якби вважалося, що тарифи будуть повністю впроваджені та залишаться на довгий час.

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