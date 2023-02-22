Постачальник взуття для Nike та Adidas планує скоротити 6000 робочих місць у Вʼєтнамі — Finance.ua
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Постачальник взуття для Nike та Adidas планує скоротити 6000 робочих місць у Вʼєтнамі

Фондовий ринок
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Постачальник взуття для Nike та Adidas планує скоротити 6000 робочих місць у Вʼєтнамі
Постачальник взуття для Nike та Adidas планує скоротити 6000 робочих місць у Вʼєтнамі
Тайваньська компанія Pou Chen Corp., найбільший у світі виробник брендового спортивного взуття, планує скоротити близько 6000 робочих місць на своєму заводі в Хошиміні у Вʼєтнамі через слабкий попит.
Про це повідомили Reuters два місцеві чиновники.
Завод Pouyuen у Вʼєтнамі скоротить 3000 робочих місць цього місяця і не продовжить трудові контракти ще для 3000 робітників наприкінці цього року, заявили офіційні особи.
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Фабрика Pouyen Vietnam забезпечує світові компанії, такі як Nike Inc. та Adidas AG , і є одним із найбільших роботодавців у Хошиміні, де працює 50 500 осіб. Завод у Вʼєтнамі планував скоротити не більше 3000 співробітників у ході останнього раунду звільнень на тлі невизначеності макроекономічних перспектив.
«Компанія розумно реагуватиме на динамічні зміни в бізнес-середовищі», — сказано у заяві на тайванській біржі.
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Нагадаємо, у 2021 році компанія зіткнулася з нестачею робочої сили та збоєм виробництва у Вʼєтнамі через пандемію коронавірусу.
Вʼєтнам є глобальним центром виробництва, і його економіка в 2022 році зростала найшвидшими темпами за останні десятиліття, але ослаблення світового попиту починає позначатися на торгових постачаннях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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