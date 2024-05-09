Посли ЄС зробили останній крок до надання Україні коштів від заморожених активів рф — Finance.ua

Посли ЄС зробили останній крок до надання Україні коштів від заморожених активів рф
Постійні представники країн-членів Європейського Союзу 8 травня схвалили передання надходжень від оподаткованих надприбутків заморожених російських активів Україні, що є останнім кроком для введення в дію цього механізму.
Про це, як пише «Європейська правда», повідомило бельгійське головування в Раді ЄС.
На засіданні в середу посли Євросоюзу погодили в принципі «заходи щодо надзвичайних надходжень від знерухомлених активів рф».
«Кошти підуть на підтримку відбудови та військової оборони України в умовах російської агресії», — додали в бельгійському головуванні.
Рішення постпредів ще має фіналізувати Рада Європейського Союзу.
У лютому ЄС погодив інший важливий етап у своєму плані з використання заморожених активів росії, пов’язаний із юридичними правилами зберігання надприбутків від активів.
Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель в березні висунув план перенаправлення відсотків, зароблених на заморожених російських активах, до України. Відповідно до плану, 90% коштів повинні піти до фонду, який використовують для покриття вартості зброї для України.
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