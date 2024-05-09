Посли ЄС зробили останній крок до надання Україні коштів від заморожених активів рф — Finance.ua

Посли ЄС зробили останній крок до надання Україні коштів від заморожених активів рф Сьогодні 10:33 — Світ

Посли ЄС зробили останній крок до надання Україні коштів від заморожених активів рф

Постійні представники країн-членів Європейського Союзу 8 травня схвалили передання надходжень від оподаткованих надприбутків заморожених російських активів Україні, що є останнім кроком для введення в дію цього механізму.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомило бельгійське головування в Раді ЄС.

На засіданні в середу посли Євросоюзу погодили в принципі «заходи щодо надзвичайних надходжень від знерухомлених активів рф».

Читайте також Бельгія накопичила найбільше заморожених активів рф: що буде з коштами

«Кошти підуть на підтримку відбудови та військової оборони України в умовах російської агресії», — додали в бельгійському головуванні.

Рішення постпредів ще має фіналізувати Рада Європейського Союзу.

У лютому ЄС погодив інший важливий етап у своєму плані з використання заморожених активів росії, пов’язаний із юридичними правилами зберігання надприбутків від активів.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель в березні висунув план перенаправлення відсотків, зароблених на заморожених російських активах, до України. Відповідно до плану, 90% коштів повинні піти до фонду, який використовують для покриття вартості зброї для України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Європейська правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.