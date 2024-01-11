Посли ЄС зробили крок до схвалення фінансової допомоги для України на 50 мільярдів євро — Finance.ua

Посли ЄС зробили крок до схвалення фінансової допомоги для України на 50 мільярдів євро
Постійні представники країн-членів Європейського Союзу зробили крок до схвалення фінансової допомоги для України на чотирирічний період — на 2024−2027 роки.
Про це йдеться у пресрелізі на сайті Ради ЄС.
Зокрема, 10 січня посли країн-членів ЄС схвалили «частковий переговорний мандат» стосовно пропозиції створити новий єдиний спеціалізований інструмент для підтримки відновлення, відбудови і модернізації України, одночасно підтримуючи її зусилля впроваджувати реформи на шляху до вступу в ЄС.
У цьому зв’язку сказано, що створення Українського Фонду (Ukraine Facility) має об'єднати бюджетну підтримку ЄС для України в єдиний інструмент, що забезпечуватиме послідовну, передбачувану і гнучку підтримку на період 2024−2027 років.
При цьому, схвалений переговорний мандат не включає питання, пов’язані з бюджетом, особливо щодо загального обсягу фінансування та частки грантів й позик. Це залежатиме від остаточного результату переговорів відносно середньострокового перегляду багаторічної фінансової бюджетної програми ЄС на період 2021−2027.
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Водночас Європейська комісія раніше пропонувала, аби загальний бюджет Українського фонду становив 50 млрд євро — 17 млрд євро на гранти, й 33 млрд євро — на позики.
Також сказано, що в рамках наступних кроків, переговори мають відбуватися між Радою ЄС і Європарламентом. Щойно буде досягнуто згоди, цю домовленість у вигляді регламенту треба офіційно затвердити на засіданні Ради ЄС і у Європейському парламенті.
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Як повідомляє журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк у мережі X, Угорщина це рішення не блокувала. Остаточне рішення щодо створення Українського фонду мають схвалити 1 лютого на саміті ЄС.
Нагадаємо, у грудні 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на саміті Євросоюзу у Брюсселі наклав вето на допомогу Україні у вигляді 50 млрд євро від Європейського Союзу.
Водночас, президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що Євросоюз має інструменти для гарантування надання допомоги Україні. Він впевнений, що Україна буде забезпечена у фінансуванні попри угорське вето.
За даними Financial Times, в ЄС вже готують резервний план для виділення нової допомоги Україні на суму до 20 млрд євро. А в Німеччині наприкінці 2023 року запевнили, що Україна отримає допомогу в розмірі 50 млрд євро від Євросоюзу, незважаючи на позицію Угорщини.
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