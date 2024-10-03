Поштова служба Індонезії оголосила про випуск NFT-марки — Finance.ua

Поштова служба Індонезії оголосила про випуск NFT-марки Сьогодні 02:18 — Технології&Авто

Поштова служба Індонезії оголосила про випуск NFT-марки

Державна пошта Індонезії (PosIND) оголосила про випуск поштової марки Cenderawasih.

На сторінці відомства в Instagram зазначено, що вона об’єднує фізичну марку та її цифровий аналог у вигляді невзаємозамінного токена (NFT).

Назва марки Cenderawasih перекладається як «райський птах». Як зазначили представники PosIND, вона поєднує традиційні знаки, що підтверджують оплату поштового відправлення, з інноваціями в галузі блокчейну. Марка має обмежений тираж і також буде випущена у вигляді буклету.

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Ініціатива відповідає планам уряду щодо участі Індонезії в розвитку Web3-сектора. Нагадаємо, країна входить до топ-3 за рівнем прийняття криптовалют, а також лідирує за рівнем інтересу до токенізованих активів реального світу (RWA).

Нагадаємо, у вересні обсяг продажів у NFT-секторі досяг мінімуму із січня 2021 року. Відомо, що за місяць 464 524 користувачі брали участь у продажу NFT, ще 864 552 здійснили купівлю невзаємозамінних токенів.

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