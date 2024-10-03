Поштова служба Індонезії оголосила про випуск NFT-марки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Поштова служба Індонезії оголосила про випуск NFT-марки

Технології&Авто
11
Поштова служба Індонезії оголосила про випуск NFT-марки
Поштова служба Індонезії оголосила про випуск NFT-марки
Державна пошта Індонезії (PosIND) оголосила про випуск поштової марки Cenderawasih.
На сторінці відомства в Instagram зазначено, що вона об’єднує фізичну марку та її цифровий аналог у вигляді невзаємозамінного токена (NFT).
Назва марки Cenderawasih перекладається як «райський птах». Як зазначили представники PosIND, вона поєднує традиційні знаки, що підтверджують оплату поштового відправлення, з інноваціями в галузі блокчейну. Марка має обмежений тираж і також буде випущена у вигляді буклету.
Читайте також
Ініціатива відповідає планам уряду щодо участі Індонезії в розвитку Web3-сектора. Нагадаємо, країна входить до топ-3 за рівнем прийняття криптовалют, а також лідирує за рівнем інтересу до токенізованих активів реального світу (RWA).
Нагадаємо, у вересні обсяг продажів у NFT-секторі досяг мінімуму із січня 2021 року. Відомо, що за місяць 464 524 користувачі брали участь у продажу NFT, ще 864 552 здійснили купівлю невзаємозамінних токенів.
За матеріалами:
incrypted
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.