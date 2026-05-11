Поштарка із Закарпаття програла у казино пенсій на 170 тис. грн Вчора 19:41

Працівниця поштового відділення і онлайн-казино

У Закарпатській області працівниця поштового відділення програла в онлайн-казино близько 170 тис. грн пенсійних коштів, призначених для виплат жителям громади.

Про це йдеться у вироку Тячівського районного суду Закарпатської області.

У суді жінка повністю визнала провину та пояснила, що намагалася «відігратися».

«На ці кошти я грала в онлайн-казино. Я позичала гроші, а коли вони з’являлись — повертала у касу», — заявила вона.

Як так сталося

Суд з’ясував, що жінка регулярно переказувала кошти з каси на власні картки через термінал. Завбачливо уникаючи фінмоніторингу, вона робила перекази невеликими сумами по 4999 грн.

Потім після програшу великої суми вона вирішила взяти гроші з інкасаторського мішка, сподіваючись швидко повернути їх назад. Тоді до відділення у Грушові доставили понад 666 тис. грн для виплат пенсій. Проте пізніше працівники недорахувались близько 170 тис. грн. На місце викликали поліцію та представників керівництва «Укрпошти».

Читайте також «Укрпошта» отримала майже 205 млн грн збитку в першому кварталі

Суд визнав жінку винною у зловживанні службовим становищем. Врахували щире каяття, відсутність попередніх судимостей, наявність двох дітей та те, що вона вже відшкодувала збитки.

Їй призначили 2 роки пробаційного нагляду, штраф 6800 грн і заборону обіймати керівні або матеріально відповідальні посади строком на 2 роки.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.