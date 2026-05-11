Поштарка із Закарпаття програла у казино пенсій на 170 тис. грн
У Закарпатській області працівниця поштового відділення програла в онлайн-казино близько 170 тис. грн пенсійних коштів, призначених для виплат жителям громади.
Про це йдеться у вироку Тячівського районного суду Закарпатської області.
У суді жінка повністю визнала провину та пояснила, що намагалася «відігратися».
«На ці кошти я грала в онлайн-казино. Я позичала гроші, а коли вони з’являлись — повертала у касу», — заявила вона.
Як так сталося
Суд з’ясував, що жінка регулярно переказувала кошти з каси на власні картки через термінал. Завбачливо уникаючи фінмоніторингу, вона робила перекази невеликими сумами по 4999 грн.
Потім після програшу великої суми вона вирішила взяти гроші з інкасаторського мішка, сподіваючись швидко повернути їх назад. Тоді до відділення у Грушові доставили понад 666 тис. грн для виплат пенсій. Проте пізніше працівники недорахувались близько 170 тис. грн. На місце викликали поліцію та представників керівництва «Укрпошти».
Суд визнав жінку винною у зловживанні службовим становищем. Врахували щире каяття, відсутність попередніх судимостей, наявність двох дітей та те, що вона вже відшкодувала збитки.
Їй призначили 2 роки пробаційного нагляду, штраф 6800 грн і заборону обіймати керівні або матеріально відповідальні посади строком на 2 роки.
