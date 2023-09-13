Пошкоджені війною будинки ремонтували неякісними матеріалами — прокуратура Сьогодні 13:29 — Кримінал

Пошкоджені війною будинки ремонтували неякісними матеріалами — прокуратура

Суд обрав запобіжний захід столичному чиновнику та відсторонив його від посади за нанесення 800 тисяч грн збитків на відновленні пошкоджених обстрілами будинків з неякісних матеріалів.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

«За клопотанням прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва суд відсторонив від посади директора КП „Житлоінвестбуд-УКБ“, який підозрюється у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки при відновленні двох житлових будинків, пошкоджених через обстріли», — сказано в повідомленні.

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Також суд обрав посадовцю запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком на дві місяці.

За даними слідства, підозрюваний при проведенні робіт з відновлення житлових будинків по вул. Межовій не проконтролював відповідність використаних підрядником матеріалів вимогам державних стандартів та іншим нормативним документам.

Сума збитків становить близько 800 тис. грн.

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