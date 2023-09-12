Директор столичного пологового будинку виплатив 4,5 мільйона неіснуючим співробітникам — Finance.ua

Директор столичного пологового будинку виплатив 4,5 мільйона неіснуючим співробітникам Сьогодні 18:00 — Кримінал

Директор столичного пологового будинку виплатив 4,5 мільйона неіснуючим співробітникам

Директору «Київського міського пологового будинку» Київської міської ради повідомили про підозру у службовій підробці документів та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, що призвело до розтрати 4,5 млн грн бюджетних коштів.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

Керівник медзакладу залучив до незаконної схеми своїх підлеглих та знайомих.

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З їх допомогою до пологового будинку документально працевлаштували 17 «працівників», яким впродовж року нараховувалась заробітна плата, хоча фактично вони не працювали.

Водночас директор вносив неправдиві відомості до офіційних документів — наказів про призначення працівників, табелів обліку робочого часу, статистичної звітності тощо.

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Незаконні виплати з бюджету надходили на банківські картки «працівників», а потім розподілялись між фігурантами.

Наразі директору пологового будинку повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває.

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