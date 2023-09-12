Директор столичного пологового будинку виплатив 4,5 мільйона неіснуючим співробітникам — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Директор столичного пологового будинку виплатив 4,5 мільйона неіснуючим співробітникам

Кримінал
45
Директор столичного пологового будинку виплатив 4,5 мільйона неіснуючим співробітникам
Директор столичного пологового будинку виплатив 4,5 мільйона неіснуючим співробітникам
Директору «Київського міського пологового будинку» Київської міської ради повідомили про підозру у службовій підробці документів та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, що призвело до розтрати 4,5 млн грн бюджетних коштів.
Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.
Керівник медзакладу залучив до незаконної схеми своїх підлеглих та знайомих.
Читайте також
З їх допомогою до пологового будинку документально працевлаштували 17 «працівників», яким впродовж року нараховувалась заробітна плата, хоча фактично вони не працювали.
Водночас директор вносив неправдиві відомості до офіційних документів — наказів про призначення працівників, табелів обліку робочого часу, статистичної звітності тощо.
Читайте також
Незаконні виплати з бюджету надходили на банківські картки «працівників», а потім розподілялись між фігурантами.
Наразі директору пологового будинку повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.