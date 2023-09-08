Викрав бензину на 2 млн. У Запоріжжі заарештували майно полковника ДСНС — Finance.ua
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Викрав бензину на 2 млн. У Запоріжжі заарештували майно полковника ДСНС

Кримінал
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Суд заарештував майно полковника рятувальної служби у Запорізькій області. Він наживався на війні і крав бензин, що виділяється для ДСНС.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.
За даними слідства, полковник, колишній начальник аварійно-рятувального загону спеціального призначення ДСНС у Запорізькій області, та його спільники розкрадали паливо, яке виділялося для ліквідації наслідків ракетного обстрілу, проведення розмінування, а також евакуації людей.
Крадіжка палива була настільки масштабною, що чиновник облаштував міні-АЗС прямо на території власного маєтку. Сума збитків становить понад 2,3 млн. гривень. Крім того, чиновник використав співробітників ДСНС для перевезення вкраденого палива.
Суд заарештував земельну ділянку площею 1,9 га, елітний будинок у прибережній зоні Запоріжжя площею 176 кв. м, автомобіль Toyota Land Cruiser, вантажний автомобіль ЗАЗ та його банківські рахунки.
Правоохоронці вилучили автомобілі Mercedes-Benz Actros та DAF CF, а суд заарештував ще й 5,5 млн. гривень.
Також заарештовано та передано в управління АРМА 1 млн гривень підлеглого та найближчого спільника полковника ДСНС, який допомагав йому красти паливо.
За матеріалами:
РБК daily
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