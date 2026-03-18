Посадовиця погоріла на вимаганні хабаря з прифронтового підприємства — деталі (фото)
НАБУ і САП викрили очільницю одного з управлінь Головного управління Державної податкової служби у Сумській області на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди.
Про це повідомляє Національне антирокупційне бюро.
Суть справи
Посадовиця за попередньою змовою вимагала від представника приватного товариства на прифронтовій території 2 млн гривень. За це обіцяла успішне проходження перевірки та нестворення штучних перешкод у його господарській діяльності.
Після одержання 1,5 млн гривень службовицю затримали та повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.
Встановлюються обставини вчинення злочину та коло інших осіб, які можуть бути причетні до нього.
