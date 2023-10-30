Посадовця Київзеленбуду підозрюють у розтраті 300 тисяч на ремонті доріжок у Гідропарку — Finance.ua
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Посадовця Київзеленбуду підозрюють у розтраті 300 тисяч на ремонті доріжок у Гідропарку

Кримінал
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Посадовця Київзеленбуду підозрюють у розтраті 300 тисяч на ремонті доріжок у Гідропарку
Посадовця Київзеленбуду підозрюють у розтраті 300 тисяч на ремонті доріжок у Гідропарку
У Києві викрили начальника одного з відділів комунального об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень «Київзеленбуд», недбалість якого завдала збитків державі на 300 тис. грн.
Про це Київська міська прокуратура повідомляє у Фейсбуці.
За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури Києва повідомлено про підозру начальнику відділу супроводження проєктів управління капітальних вкладень Київзеленбуду за фактом неналежного виконання службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).
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Встановлено, що у грудні 2022 року посадовець підписав акти виконаних робіт за договором про капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі в парку відпочинку «Гідропарк» у Дніпровському районі Києва.
При цьому розрахунки вартості в документах не відповідали вимогам законодавства, у зв’язку з чим інтересам держави завдані збитки на 300 тис. грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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