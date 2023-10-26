На будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива розікрали 100 мільйонів — Finance.ua
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На будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива розікрали 100 мільйонів

Кримінал
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На будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива розікрали 100 мільйонів
На будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива розікрали 100 мільйонів, sap_gov_ua
САП та НАБУ повідомили про підозру п’ятьом особам, причетним до заволодіння 100 млн грн при будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні.
Про це йдеться в повідомленні Слідчої антикорупційної прокуратури.
Як встановило слідство, у грудні 2020 року між ВП «Атомпроектінжиніринг», яке входить у структуру ДП НАЕК «Енергоатом», та заздалегідь визначеною приватною компанією в обхід відкритих торгів укладено договір на завершення будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.
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З метою заволодіння коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» додатковими угодами ціну договору підозрювані збільшили втричі - з 421 млн грн до 1,497 млрд грн, зокрема додавши до його умов постачання обладнання системи радіаційного контролю. Це обладнання компанія-підрядник закупила за ринковою вартістю, а потім у 2021 році реалізувала ДП «НАЕК «Енергоатом» набагато дорожче. У результаті цих дій ДП НАЕК «Енергоатом» переплатило майже 100 млн грн.
Серед підозрюваних учасників схеми:
  • генеральний директор відокремленого підрозділу ДП НАЕК «Енергоатом»;
  • начальник кошторисно-договірного відділу відокремленого підрозділу ДП НАЕК «Енергоатом»;
  • керівник приватної компанії, його заступник та працівник юридичного відділу компанії.
Дії осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

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За матеріалами:
Finance.ua
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