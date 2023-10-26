НАБУ та САП підозрюють колишнього нардепа та ексзаступника начальника Генштабу в заволодінні 307 млн грн Міноборони — Finance.ua

НАБУ та САП підозрюють колишнього нардепа та ексзаступника начальника Генштабу в заволодінні 307 млн грн Міноборони Вчора 08:30 — Кримінал

НАБУ та САП підозрюють колишнього нардепа та ексзаступника начальника Генштабу в заволодінні 307 млн грн Міноборони

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили про підозру в заволодінні коштами Міністерства оборони на суму понад 307 мільйонів гривень народному депутату України VIIІ скликання, колишньому першому заступнику Начальника Генерального штаба ЗСУ та ще чотирьом особам.

Про це повідомляється на сайті НАБУ.

Слідство встановило, що у 2018 році Міністерство оборони України уклало з підконтрольними народному депутату України компаніями контракти на будівництво до 2021 року захищених складів зберігання ракет та боєприпасів Збройних Сил України на загальну суму орієнтовно 3 млрд грн.

Частиною цих коштів нардеп планував заволодіти. Проте зробити це йому заважали законодавчі обмеження, які дозволяли Міноборони сплачувати аванс у сумі лише 30% від річного обсягу робіт.

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З метою реалізації злочинного наміру нардеп та його помічник шляхом залучення службових осіб вищого та старшого офіцерського складу Збройних Сил України забезпечили прийняття змін до постанов КМУ, які дозволяли перерахування авансу на будівництво у розмірі 80% від загальної вартості контрактів.

У результаті протягом листопада-грудня 2018 року на рахунки підконтрольного депутату товариства Міноборони перерахувало понад 307 млн грн. Втім, будівництво об'єкта, який мав би підсилити обороноздатність країни, фактично не розпочали, а виділені кошти вивели на рахунки інших підконтрольних компаній.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Інфографіка: НАБУ

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