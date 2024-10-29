Посадовців Укрзалізниці викрили на розтраті 23 млн при закупівлі програмного забезпечення — Finance.ua
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Посадовців Укрзалізниці викрили на розтраті 23 млн при закупівлі програмного забезпечення

Кримінал
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Посадовців Укрзалізниці викрили на розтраті 23 млн при закупівлі програмного забезпечення
Посадовців Укрзалізниці викрили на розтраті 23 млн при закупівлі програмного забезпечення
Правоохоронці викрили посадовців філії АТ «Укрзалізниця», котрі розтратили кошти підприємства в особливо великих розмірах під час закупівлі програмного забезпечення.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
За даними слідства, посадові особи однієї із філій держпідприємства залучили до вчинення злочину керівника підрядної фірми. Після організації її перемоги у тендері уклали з нею договір на розробку програмного забезпечення.
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Перелік запитуваних послуг передбачав розробку, постачання та налаштування відповідних програм вартістю 23 млн грн. Однак, на момент підписання актів про виконані роботи програма не функціонувала, а виділені кошти замовником перераховано виконавцю на підставі підроблених актів приймання наданих послуг та розподілено між учасниками схеми.
Наразі трьом особам повідомлено про підозру у розтраті чужого майна в особливо великих розмірах та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).
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