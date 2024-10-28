У Києві викрили приватного нотаріуса, яка зняла понад 1 млн грн з рахунків померлих осіб — Finance.ua
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У Києві викрили приватного нотаріуса, яка зняла понад 1 млн грн з рахунків померлих осіб

Кримінал
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У Києві викрили приватного нотаріуса, яка разом зі спільниками у шахрайський спосіб зняла понад 1 млн гривень з рахунків померлих осіб
Про це повідомила прокуратура Києва.
За даними слідства, до приватного нотаріуса Київського нотаріального округу звернулася жінка, у якої помер батько, з метою вступу у спадщину.
У свою чергу, нотаріус направила запити до банківської установи з метою встановлення наявності рахунків померлого та грошових коштів на них для подальшого оформлення спадщини на вказане майно.
Отримавши від банку інформацію щодо наявності на рахунках померлого понад 850 тис. грн, нотаріус повідомила спадкоємиці неправдиву інформацію про наявність на рахунках грошових коштів у розмірі лише 112 грн.
В подальшому нотаріус та її спільник підшукали особу, якій запропонували видати себе за законного спадкоємця з метою незаконного отримання зазначених грошових коштів у банківській установі на підставі підроблених документів.
Так, нотаріус надала своєму спільнику підроблене свідоцтво про право на спадщину, на підставі якого особа, яка видавала себе за законного спадкоємця, отримала ці 850 тисяч, які розподілили між собою.
Крім того, у аналогічний спосіб нотаріус разом з цим же спільником, підшукавши іншу особу, яку видали за законного спадкоємця, заволоділи понад 180 тис. грн спадку ще однієї потерпілої.
Наразі нотаріусу та її спільникам повідомлено про підозру.
Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.
За матеріалами:
Finance.ua
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