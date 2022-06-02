Порядок видачі, продовження та заміни закордонних документів для дітей спростили — Finance.ua

Порядок видачі, продовження та заміни закордонних документів для дітей спростили

Вчора 17:43 — Особисті фінанси

Порядок видачі, продовження та заміни закордонних документів для дітей спростили

В Україні спростили порядок видачі, продовження та заміни паспортів та інших документів для виїзду дітей за кордон.

Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко під час брифінгу.

Читайте також Оформити закордонний паспорт можна вдома: як це зробити

«Суттєво полегшили перетин кордону для дітей. Кожна дитина має можливість перетинати державний кордон в обох напрямках на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон, строк дії якого продовжено, а також на підставі паспорта для виїзду за кордон її батьків чи законних представників, до якого внесено інформацію про цю дитину», — зазначила вона.

Головною новацією, за словами Павліченко, є те, що батьки чи законні представники дитини можуть сформувати та використовувати е-паспорт для дитини віком до 14 років.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.