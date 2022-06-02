Порядок видачі, продовження та заміни закордонних документів для дітей спростили — Finance.ua
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Порядок видачі, продовження та заміни закордонних документів для дітей спростили

Вчора 17:43Особисті фінанси
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Порядок видачі, продовження та заміни закордонних документів для дітей спростилиПорядок видачі, продовження та заміни закордонних документів для дітей спростили
В Україні спростили порядок видачі, продовження та заміни паспортів та інших документів для виїзду дітей за кордон.
Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко під час брифінгу.
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«Суттєво полегшили перетин кордону для дітей. Кожна дитина має можливість перетинати державний кордон в обох напрямках на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон, строк дії якого продовжено, а також на підставі паспорта для виїзду за кордон її батьків чи законних представників, до якого внесено інформацію про цю дитину», — зазначила вона.
Головною новацією, за словами Павліченко, є те, що батьки чи законні представники дитини можуть сформувати та використовувати е-паспорт для дитини віком до 14 років.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Соціальна інформаційна платформа
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