Портфель військових облігацій громадян та бізнесу зріс у 2,4 раза за рік — Finance.ua

Портфель військових облігацій громадян та бізнесу зріс у 2,4 раза за рік Сьогодні 08:16 — Казна та Політика

Портфель військових облігацій громадян та бізнесу зріс у 2,4 раза за рік, Фото: dev.ua

Станом на 1 жовтня 2024 року найбільший обсяг військових облігацій зосереджений банками-первинними дилерами, а на другому місці — портфель військових облігацій, що належить громадянам та бізнесу України.

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

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«Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб на 1 жовтня 2024 року становив 141,4 млрд грн в еквіваленті порівняно з 58,1 млрд грн в еквіваленті на 1 жовтня 2023 року — зростання більше ніж у 2,4 раза», — йдеться у повідомленні.

За даними НБУ, обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 1 жовтня 2024 року становив 6 146,6 млн грн, 24,8 млн дол. США та 0,1 млн євро.

Міністерство фінансів у вересні 2024 року здійснило погашення військових ОВДП на суму 350 млн дол. США.

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Нагадаємо, станом на 1 жовтня 2024 року, 30% фінансування держбюджету України забезпечено за рахунок ОВДП, що складає 10,1 млрд доларів. Загальний обсяг бюджетного фінансування склав 34,6 млрд доларів.

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