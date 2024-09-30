В Україні оновили порядок випуску корпоративних облігацій — Finance.ua

В Україні оновили порядок випуску корпоративних облігацій
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розробила та затвердила нове положення про порядок здійснення емісії корпоративних облігацій та їх обігу, яке набирає чинності з 1 листопада 2024 року.
Про це повідомляється на сайті НКЦПФР.
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Нова редакція передбачає загальне спрощення вимог до пакету документів, що подаються для реєстрації випуску/звіту до Комісії, а також:
- визначення та комплексне застосування терміну «корпоративні облігації»;
- удосконалення процедури емісії цільових корпоративних облігацій, погашення яких здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва;
- запровадження механізму заміни емітента корпоративних облігацій;
- комплексне запровадження механізму щодо функцій адміністратора за випуском облігацій;
- удосконалення процедури здійснення конвертації облігацій та емісії конвертованих облігацій тощо.
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Серед іншого, положенням запроваджуються нові норми щодо:
- надання можливості емітенту облігацій здійснювати зарахування нерозміщених облігацій на власний емітентський рахунок для подальшого їх відчуження;
- запровадження механізму анулювання (часткового анулювання) викуплених або іншим чином набутих облігацій емітентом;
- можливості випуску забезпечених облігацій;
- застосування механізму проходження та розгляду документів, поданих до Комісії відповідно до вимог Закону України «Про адміністративну процедуру.
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