В Україні оновили порядок випуску корпоративних облігацій — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні оновили порядок випуску корпоративних облігацій

Фондовий ринок
50
В Україні оновили порядок випуску корпоративних облігацій
В Україні оновили порядок випуску корпоративних облігацій
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розробила та затвердила нове положення про порядок здійснення емісії корпоративних облігацій та їх обігу, яке набирає чинності з 1 листопада 2024 року.
Про це повідомляється на сайті НКЦПФР.

Оберіть найвигідніший депозит серед надійних банків України 💰

Нова редакція передбачає загальне спрощення вимог до пакету документів, що подаються для реєстрації випуску/звіту до Комісії, а також:
  • визначення та комплексне застосування терміну «корпоративні облігації»;
  • удосконалення процедури емісії цільових корпоративних облігацій, погашення яких здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва;
  • запровадження механізму заміни емітента корпоративних облігацій;
  • комплексне запровадження механізму щодо функцій адміністратора за випуском облігацій;
  • удосконалення процедури здійснення конвертації облігацій та емісії конвертованих облігацій тощо.
Читайте також
Серед іншого, положенням запроваджуються нові норми щодо:
  • надання можливості емітенту облігацій здійснювати зарахування нерозміщених облігацій на власний емітентський рахунок для подальшого їх відчуження;
  • запровадження механізму анулювання (часткового анулювання) викуплених або іншим чином набутих облігацій емітентом;
  • можливості випуску забезпечених облігацій;
  • застосування механізму проходження та розгляду документів, поданих до Комісії відповідно до вимог Закону України «Про адміністративну процедуру.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.