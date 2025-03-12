Porsche втратила третину прибутку в 2024 році — Finance.ua
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Porsche втратила третину прибутку в 2024 році

Фондовий ринок
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Porsche втратила третину прибутку в 2024 році
Porsche втратила третину прибутку в 2024 році
Компанія Porsche залишить дивіденди за 2024 рік на рівні минулого року, хоча її чистий прибуток скоротився на 30,4%.
Про це пише Reuters.
Зазначається, що виробник люксових авто пояснює це зростанням витрат і падінням попиту в Китаї.
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Через «постійно складне середовище» Porsche знизила середньостроковий цільовий показник рентабельності до 15−17% проти попередніх 17−19%.
Крім того, компанія скорочує штат — у 2024 році планують звільнити 2 000 співробітників на додачу до раніше оголошених 1 900. В другій половині року Porsche розпочне переговори з профспілками про подальші скорочення.
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Минулого місяця акції компанії зазнали рекордного падіння після попередження, що рентабельність у 2025 році становитиме лише 10−12% через зниження прибутку на 800 млн євро. Це стало наслідком повернення до випуску моделей з двигунами внутрішнього згоряння та гібридів.
Porsche також бореться зі зниженням продажів у Китаї, своєму найбільшому ринку, де вони впали на 28%. Як і материнська компанія Volkswagen, автоконцерн намагається скоротити витрати, щоб досягти довгострокової рентабельності у 20%.
За матеріалами:
Економічна Правда
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