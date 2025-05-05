Porsche стартував гірше за прогноз, план довелося кардинально міняти — Finance.ua

Porsche стартував гірше за прогноз, план довелося кардинально міняти 05.05.2025, 00:01 — Технології&Авто

Porsche стартував гірше за прогноз, план довелося кардинально міняти

Початок року для Штутгартського виробника спортивних автомобілів Porsche виявився гіршим, ніж прогнозувало керівництво компанії на 2025 рік.

Автовиробник був змушений переглянути бізнес-план. Про це повідомляє німецьке інформагентство ARD.

Через введені в США 25-відсоткові митні тарифи на імпорт автомобілів і, як наслідок, зниження продажів у дочірньої фірми концерну Volkswagen сильно постраждала рентабельність бізнесу. Виробнича маржа впала до 8,6% із 14,2% рік тому. Операційний прибуток обвалився на 40,6% - до 0,76 млрд євро, що теж нижче за очікування аналітиків.

Читайте також Прибуток Volkswagen у першому кварталі обвалився на 40% через зростання витрат і мита Трампа

Керівництву Porsche довелося переглянути річні цілі компанії. Тепер маржа за підсумками року прогнозується на рівні нижчому за 8,5% - аж до 6,5%. І це замість 10−12 відсотків, намічених на 2025 фінансовий рік.

Аналітики очікують зниження продажів на 1−2 мільярди євро — до 38−38 млрд євро, притому що рік тому було продано машин більш ніж на 41 млрд євро.

Це значне падіння для компанії, акції якої охоплені індексом DAX та котируються на Франкфуртській фондовій біржі.

Котирування акцій Porsche поступово зростає, і станом на 1 травня 2025 року одна акція коштує приблизно 45 євро.

Довідка Finance.ua:

У першому кварталі цього року в Україні було продано 14,3 тисячі нових легкових автомобілів. Обсяг продажів знизився на 16,5% порівняно з тим самим періодом 2024 року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.