Porsche припинить продажі бензинового Macan в ЄС — Finance.ua

Porsche припинить продажі бензинового Macan в ЄС Сьогодні 02:23 — Технології&Авто

Porsche припинить продажі бензинового Macan в ЄС

Німецький бренд Porsche вирішив припинити продажі бензинового Macan в Європейському Союзі.

Зазвичай до зупинки продажів автомобілів у Європейському Союзі призводять суворіші норми викидів. Однак це не причина, чому Macan з бензиновим двигуном зникне на території ЄС. Цього разу компанія Porsche вирішила, що майбутні норми кібербезпеки не залишили виробнику іншого виходу, як зняти свій найменший кросовер.

Представник компанії повідомив виданню Automotive News Europe, що продажі Macan у країнах ЄС завершаться наступної весни. Коли Porsche розробляв актуальне покоління кросовера, ці правила ще не були завершені. За словами речника, оновити автомобіль відповідно до нових вимог було б надто дорого.

Стосовно того, які ринки скоро втратять Macan із ДВЗ, то ЄС складається з наступних 27 країн: Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Республіка Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія та Швеція.

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Можливо, Porsche Macan залишиться у Великій Британії, яка офіційно вийшла з ЄС 31 січня 2020 року.

Це величезний удар для Porsche, враховуючи, що Macan був її бестселером у жовтні. Згідно з даними дослідницької компанії Dataforce, за перші 10 місяців цього року в Європі було продано майже 20 000 одиниць.

Бренд із Цуффенхаузена готується до запуску Macan третього покоління за кілька місяців. Однак це буде зовсім інший автомобіль, оскільки він продаватиметься виключно як електромобіль на новій платформі, розробленій спільно з Audi. Останній буде продавати власну версію моделі Q6 E-Tron.

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Macan — не єдиний Porsche, який замінили електромобілем, оскільки 718 також втратить двигун внутрішнього згоряння. Приблизно в 2025 році дует Boxster і Cayman стане виключно електричним. Більш того, Cayenne наступного покоління також працюватиме тільки на електриці, а майбутній великий трирядний позашляховик буде без ДВЗ.

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