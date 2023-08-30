Porsche офіційно представила два найпотужніші Cayenne в історії — Finance.ua

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Porsche офіційно представила два найпотужніші Cayenne в історії

Технології&Авто
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Porsche офіційно представила два найпотужніші Cayenne в історії
Porsche офіційно представила два найпотужніші Cayenne в історії
Німецький автовиробник офіційно презентував гібридні Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid та Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe. Ці два автомобілі повинні замінити «звичайні» версії Turbo. Раніше Porsche пропонував своїм фанатам Cayenne Turbo, або Turbo S E-Hybrid, але тепер ці моделі об'єднали в одну.
Обидві версії Turbo E-Hybrid оснащені знайомим 4,0-літровим двигуном V8 із подвійним турбонаддувом і потужністю 591 кінську силу. Цей двигун працює в парі з електродвигуном, який забезпечує додаткові 174 к.с. Сумарно силова установка видає 729 к.с. Для довідки, раніше Turbo S E-Hybrid виробляв лише 670 к.с.
Porsche офіційно представила два найпотужніші Cayenne в історії
За офіційними даними, приріст потужності не відобразився на покращеній динаміці розгону. Відомо, що новинки набирають першу «сотню» з місця всього за 3,5 секунди, максимальна швидкість новинок сягнула 293 км/год.
Porsche офіційно представила два найпотужніші Cayenne в історії
Окрім того, гібридні кросовери отримали більшу батарею. Тепер її ємність становить 25,9 кВт*год замість 17,9 кВт*год.
Усі моделі Turbo E-Hybrid незалежно від комплектації мають пневматичну підвіску. У Porsche кажуть, що вона отримала більш м’який режим Comfort. Система Porsche Torque Vectoring Plus входить до стандартної комплектації, тоді як Porsche Dynamic Chassis Control і рульове керування задньою віссю доступні лише опційно.
Porsche офіційно представила два найпотужніші Cayenne в історії
Зовні Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid можна відрізнити по більшим повітрозабірникам на боковинах кузова, які пофарбовані в глянцевий чорний колір. Ціна на Cayenne Turbo E-Hybrid починається від 146 900 доларів, та від 151 400 доларів США за версію Coupe. Поставки серійних машин мають розпочатися у другому кварталі 2024 року.
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За матеріалами:
Autogeek
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