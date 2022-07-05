Поріг багатства США за рік зріс на 16%, до $2,2 млн — дослідження — Finance.ua

Поріг багатства США за рік зріс на 16%, до $2,2 млн — дослідження Вчора 18:05 — Світ

Поріг багатства США за рік зріс на 16%, до $2,2 млн — дослідження

Американці в середньому вважають багатими своїх співгромадян зі статками вищими за $2,2 млн, показало щорічне дослідження фінансової компанії Charles Schwab.

Цей показник не уникнув впливу інфляції — рік тому багатими в США вважалися люди зі статками понад $1,9 млн.

Йдеться про середній показник у країні, і у великих містах поріг багатства значно вищий. Причому лідером у цьому відношенні є Сан-Франциско, де знаходяться штаб-квартири багатьох великих ІТ-компаній, із серйозним відривом випереджаючи Нью-Йорк та Вашингтон.

У Сан-Франциско багатими вважаються лише ті, чиї активи за вирахуванням боргу становлять не менше $5,1 млн. Статок понад $1,7 млн дозволяє розраховувати лише на «комфортну» оцінку фінансового стану в очах мешканців міста.

У Південній Каліфорнії (включно з Лос-Анджелесом і Сан-Дієго) поріг багатства становить $3,9 млн, у Нью-Йорку — $3,4 млн, у Вашингтоні — $3,3 млн. Серед 12 найбільших міст США, що потрапили в дослідження, найнижчий поріг зафіксовано у Денвері — $2,3 млн.

Опитування було проведено на початку лютого серед вибірки із 500-750 осіб у кожному місті.

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