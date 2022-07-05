Поріг багатства США за рік зріс на 16%, до $2,2 млн — дослідження — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Поріг багатства США за рік зріс на 16%, до $2,2 млн — дослідження

Світ
268
Поріг багатства США за рік зріс на 16%, до $2,2 млн — дослідження
Поріг багатства США за рік зріс на 16%, до $2,2 млн — дослідження
Американці в середньому вважають багатими своїх співгромадян зі статками вищими за $2,2 млн, показало щорічне дослідження фінансової компанії Charles Schwab.
Цей показник не уникнув впливу інфляції — рік тому багатими в США вважалися люди зі статками понад $1,9 млн.
Йдеться про середній показник у країні, і у великих містах поріг багатства значно вищий. Причому лідером у цьому відношенні є Сан-Франциско, де знаходяться штаб-квартири багатьох великих ІТ-компаній, із серйозним відривом випереджаючи Нью-Йорк та Вашингтон.
Читайте також
У Сан-Франциско багатими вважаються лише ті, чиї активи за вирахуванням боргу становлять не менше $5,1 млн. Статок понад $1,7 млн дозволяє розраховувати лише на «комфортну» оцінку фінансового стану в очах мешканців міста.
У Південній Каліфорнії (включно з Лос-Анджелесом і Сан-Дієго) поріг багатства становить $3,9 млн, у Нью-Йорку — $3,4 млн, у Вашингтоні — $3,3 млн. Серед 12 найбільших міст США, що потрапили в дослідження, найнижчий поріг зафіксовано у Денвері — $2,3 млн.
Опитування було проведено на початку лютого серед вибірки із 500-750 осіб у кожному місті.
До речі, на платформі aStake можна пасивно заробляти на криптовалюті без технічних знань та спеціального обладнання з мінімальними інвестиціями від $15.

Почати заробляти на aStake

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.