Найбагатші люди світу втратили 1,4 трлн доларів з початку року, — Bloomberg — Finance.ua
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Найбагатші люди світу втратили 1,4 трлн доларів з початку року, — Bloomberg

Світ
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Найбагатші люди світу втратили 1,4 трлн доларів з початку року, — Bloomberg
Найбагатші люди світу втратили 1,4 трлн доларів з початку року, — Bloomberg
З початку 2022 року найбагатші люди в світі втратили близько 1,4 трлн доларів. Найбільше постраждав засновник Facebook Марк Цукерберг.
Про це повідомляє Bloomberg.
Повідомляється, що найбільших втрат зазнали Цукерберг, а також засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск і засновник Amazon Джеф Безос. Хоча в попередні два роки їх статки зростали.
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Зокрема, за півроку Цукерберг збіднів більш ніж удвічі. За підрахунками Bloomberg, він втратив 65,5 млрд доларів, зараз його статки оцінюються в 60 млрд.
Маск втратив 62 млрд доларів, але, як і раніше, залишається найбагатшою людиною світу. Зараз його статки оцінюються в 208,5 млрд дол. Слідом за ним йде Безос з 129,6 млрд доларів, який втратив 63 млрд.
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Гендиректор Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно втратив 49 млрд доларів (128,7 млрд), співзасновники Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін — по 29 і 28 млрд відповідно. Засновник Microsoft Білл Гейтс втратив 23,4 млрд (114,8 млрд), засновник Inditex Амансіо Ортега — 20,5 млрд.
Bloomberg відзначає, що небувале зростання статків найбагатших бізнесменів у попередні два роки було викликано стимулюючими заходами урядів і центральних банків у зв’язку з пандемією COVID-19.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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