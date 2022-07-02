Найбагатші люди світу втратили 1,4 трлн доларів з початку року, — Bloomberg — Finance.ua

Найбагатші люди світу втратили 1,4 трлн доларів з початку року, — Bloomberg Вчора 18:02 — Світ

Найбагатші люди світу втратили 1,4 трлн доларів з початку року, — Bloomberg

З початку 2022 року найбагатші люди в світі втратили близько 1,4 трлн доларів. Найбільше постраждав засновник Facebook Марк Цукерберг.

Про це повідомляє Bloomberg

Повідомляється, що найбільших втрат зазнали Цукерберг, а також засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск і засновник Amazon Джеф Безос. Хоча в попередні два роки їх статки зростали.

Зокрема, за півроку Цукерберг збіднів більш ніж удвічі. За підрахунками Bloomberg, він втратив 65,5 млрд доларів, зараз його статки оцінюються в 60 млрд.

Маск втратив 62 млрд доларів, але, як і раніше, залишається найбагатшою людиною світу. Зараз його статки оцінюються в 208,5 млрд дол. Слідом за ним йде Безос з 129,6 млрд доларів, який втратив 63 млрд.

Гендиректор Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно втратив 49 млрд доларів (128,7 млрд), співзасновники Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін — по 29 і 28 млрд відповідно. Засновник Microsoft Білл Гейтс втратив 23,4 млрд (114,8 млрд), засновник Inditex Амансіо Ортега — 20,5 млрд.

Bloomberg відзначає, що небувале зростання статків найбагатших бізнесменів у попередні два роки було викликано стимулюючими заходами урядів і центральних банків у зв’язку з пандемією COVID-19.

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