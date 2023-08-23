Популярний маршрут поїзда з Києва до Ужгорода продовжать на вересень — Finance.ua
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Популярний маршрут поїзда з Києва до Ужгорода продовжать на вересень

Особисті фінанси
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Популярний маршрут поїзда з Києва до Ужгорода продовжать на вересень
Популярний маршрут поїзда з Києва до Ужгорода продовжать на вересень
Поїзд маршрутом № 223/224 Київ — Ужгород курсуватиме по 20 вересня.
Про це повідомили в АТ «Укрзалізниця».
«Враховуючи стійкий попит пасажирів на рейси західного напрямку, Укрзалізниця продовжує курсування поїзда № 223/224 Київ — Ужгород. Так, поїзд продовжить рейси з 2 по 20 вересня», — ідеться у повідомленні.
Він курсуватиме через день, виїжджатиме з Києва о 16:07 і прибуватиме до Ужгорода о 8:31. Зворотно, з Ужгорода, поїзд виїжджатиме о 18:29 і прибуватиме до Києва о 10:46.
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Маршрут поїзда проходитиме через станції поблизу найпопулярніших курортних містечок заходу України — Мукачево, Карпати, Сваляву, Славське, Стрий та інші.
Окрім цього, як повідомляється, також призначений додатковий поїзд № 239/240 Ужгород — Київ. Поїзд відправиться із Ужгорода 31 серпня о 17:23 і прибуде до Києва о 10:39. Зворотно, з Києва, поїзд відправиться 1 вересня о 21:02 і прибуде до Ужгорода о 13:25.
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За матеріалами:
УНН
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