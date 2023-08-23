Популярний маршрут поїзда з Києва до Ужгорода продовжать на вересень — Finance.ua

Популярний маршрут поїзда з Києва до Ужгорода продовжать на вересень Вчора 19:13 — Особисті фінанси

Популярний маршрут поїзда з Києва до Ужгорода продовжать на вересень

Поїзд маршрутом № 223/224 Київ — Ужгород курсуватиме по 20 вересня.

Про це повідомили в АТ «Укрзалізниця».

«Враховуючи стійкий попит пасажирів на рейси західного напрямку, Укрзалізниця продовжує курсування поїзда № 223/224 Київ — Ужгород. Так, поїзд продовжить рейси з 2 по 20 вересня», — ідеться у повідомленні.

Він курсуватиме через день, виїжджатиме з Києва о 16:07 і прибуватиме до Ужгорода о 8:31. Зворотно, з Ужгорода, поїзд виїжджатиме о 18:29 і прибуватиме до Києва о 10:46.

Маршрут поїзда проходитиме через станції поблизу найпопулярніших курортних містечок заходу України — Мукачево, Карпати, Сваляву, Славське, Стрий та інші.

Окрім цього, як повідомляється, також призначений додатковий поїзд № 239/240 Ужгород — Київ. Поїзд відправиться із Ужгорода 31 серпня о 17:23 і прибуде до Києва о 10:39. Зворотно, з Києва, поїзд відправиться 1 вересня о 21:02 і прибуде до Ужгорода о 13:25.

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УНН За матеріалами:

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