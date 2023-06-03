Популярний кросовер Land Rover стане електромобілем — Finance.ua
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Популярний кросовер Land Rover стане електромобілем

Технології&Авто
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Популярний кросовер Land Rover стане електромобілем
Популярний кросовер Land Rover стане електромобілем
Позашляховик Range Rover Velar може отримати наступника у вигляді однойменного електромобіля. Він конкуруватиме з електричною версією Porsche Macan.
Про це повідомили на сайті Autocar.
Британський концерн Jaguar Land Rover кардинально змінює стратегію виробництва автомобілів. У рамках цієї стратегії очікується випуск одразу кількох нових електричних моделей.
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Range Rover Velar стане однією з перших повністю електричних моделей Land Rover. Після цього на ринок вийдуть електричні версії Range Rover Evoque та Land Rover Discovery Sport.
Нинішній Range Rover Velar випускається на тій самій платформі, що і кросовер Jaguar F-Pace. Наступне покоління моделі збудують на новій архітектурі EMA.
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Нова платформа дозволить оснастити електрокросовери підтримкою швидкої зарядки на 800 В. Також у Land Rover зазначили, що завдяки EMA електричні моделі будуть навіть швидшими, ніж заряджені кросовери з ДВЗ.
Новий Range Rover Velar збереже знайомий дизайн, але отримає багато нових технологій. Він може дебютувати вже у 2025 році.
За матеріалами:
Фокус
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