Попри постанову Кабміну, частині отримувачів соціальних допомог доведеться подавати заяви для їх продовження — Finance.ua
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Попри постанову Кабміну, частині отримувачів соціальних допомог доведеться подавати заяви для їх продовження

Особисті фінанси
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Попри постанову Кабміну, частині отримувачів соціальних допомог доведеться подавати заяви для їх продовження
Попри постанову Кабміну, частині отримувачів соціальних допомог доведеться подавати заяви для їх продовження
Попри ухвалення Кабінетом Міністрів постанови щодо автоматичного продовження нарахування соціальних допомог протягом усього періоду воєнного стану та одного місяця після його завершення, частині отримувачів таких виплат усе ж доведеться звернутися із заявами до органів соцзахисту.
Таке уточнення зробив заступник міністерки соціальної політики Віталій Музиченко під час телемарафону.
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За його словами, автоматично продовжать такі виплати, як допомога на дітей, які знаходяться під опікою і піклуванням, виплати на дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю з дитинства, людей, які здійснюють догляд за громадянами, які мають психічні розлади і інвалідність I і II групи, тимчасову допомогу на дітей, батьки яких утримуються від сплати аліментів тощо.
Проте не йдеться про виплати, які базуються на матеріальному (майновому) стані одержувачів.
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«Зокрема, це допомога малозабезпеченим сім’ям, одиноким матерям. Для отримання цих видів допомоги потрібно звертатися повторно до органів соціального захисту населення, подавати декларацію, і з урахуванням поданої інформації буде обчислюватись і ухвалюватись рішення про продовження відповідних виплат», — наголосив посадовець.
Для продовження таких виплат потрібно звернутися з відповідними заявами до органів соцзахисту з 1 січня.
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Виключення зроблять лише для мешканців тимчасово окупованих територій, регіонів, де тривають або можуть тривати активні бойові дії, відповідно до списку Мінреінтеграції. Їм автоматично продовжать нараховувати абсолютно всі види соцдопомог.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
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