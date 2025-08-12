Попередження про «бульбашки» та фінансові кризи: НБУ показав новий індекс — Finance.ua

Попередження про «бульбашки» та фінансові кризи: НБУ показав новий індекс Сьогодні 17:03

Національний банк представив Індекс фінансового циклу, за допомогою якого виявлятиме накопичення системних ризиків та застосовуватиме інструменти макропруденційної політики.

Навіщо це? Використання цього індикатора сприятиме ефективнішим діям регулятора для збереження фінансової стабільності та кредитної активності банків.

Як пояснюють у Нацбанку, фінансові системи розвиваються циклічно: у фазі зростання оптимізм учасників ринку сприяє активному кредитуванню та вищій економічній активності. Однак у таких умовах фінустанови часто недооцінюють ризики, що спричиняє накопичення дисбалансів та системних загроз. Водночас низхідна фаза фінансового циклу може призвести до реалізації системних ризиків і значних втрат для економіки.

Своєчасне визначення фази фінансового циклу необхідне для ефективної макропруденційної політики.

Що показує Індекс

Тому НБУ розробив Індекс фінансового циклу, що складається з чотирьох субіндексів, які відображають:

боргове навантаження приватного сектору (бізнесу та населення),

умови кредитування та попит на кредити,

стан ринку нерухомості,

макроекономічні умови.

Протягом останнього року індекс має висхідну динаміку через тривалий вплив війни. Однак поточні його значення свідчать, що макропруденційна реакція не потрібна.

Найвищого значення індекс набув у 2007 році перед світовою фінансовою кризою, сигналізуючи про накопичення проциклічних ризиків, передусім через кредитну експансію і «бульбашку» на ринку нерухомості.

Значне зростання Індексу сигналізуватиме про накопичення системних загроз. Для їх попередження регулятор може застосовувати макропруденційні інструменти, зокрема контрциклічний буфер капіталу.

«Значення контрциклічного буфера визначатиметься з урахуванням не лише Індексу, а й ширшого набору показників: оцінок кредитних ризиків банків, достатності капіталу, результатів стрес-тестування тощо. У цілому рішення про активацію буферів капіталу та графік їх упровадження Національний банк планує схвалити цьогоріч із урахуванням результатів оцінки стійкості», — кажуть у Нацбанку.

