Понад пів мільйона українських родин скористалися послугою «єМалятко» — Finance.ua

Понад пів мільйона українських родин скористалися послугою «єМалятко» Сьогодні 09:13 — Казна та Політика

Понад пів мільйона українських родин скористалися послугою «єМалятко», Фото: freepik

Дедалі більше батьків новонароджених обирають послугу «єМалятко», яка дозволяє отримати 9 державних послуг за однією онлайн-заявою. Вже понад пів мільйона українських родин скористалися цим сервісом через портал «Дія».

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики України.

У яких областях послуга стала найбільш популярною

Найбільша кількість заяв надходить із Київської, Дніпропетровської, Львівської та Одеської областей.

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У середньому реєстрація народження займає не більше доби.

Переваги послуги

Послуга «єМалятко» надає можливість онлайн зареєструвати народження дитини, оформити допомогу та замовити інші послуги без необхідності відвідувати державні установи.

Для цього необхідно мати номер медичного висновку або судове рішення про встановлення факту народження дитини.

Далі необхідно перейти на портал «Дія» і заповнити заяву . Сервіс зробить усе інше за вас.

Послуга запроваджена Міністерством цифрової трансформації України спільно з Мінсоцполітики та Національної соціальної сервісної служби України за сприяння EU4DigitalUA, що виконується Фондом Східна Європа та фінансується Швейцарією.

Нагадаємо, у рамках програми «Зимової єПідтримки» уряд вдосконалив механізм виплат програми єМалятко.

«Сьогодні вдосконалюємо механізм виплат. А саме, спрощуємо процедуру видачі документів про державну реєстрацію народження у разі замовлення послуги з їх доставки за місцем проживання заявника», — зазначив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

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