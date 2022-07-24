Понад 76 тисяч українців отримають грошову допомогу від Червоного Хреста: кому дадуть — Finance.ua

Понад 76 тисяч українців отримають грошову допомогу від Червоного Хреста: кому дадуть 24.07.2022, 10:03 — Особисті фінанси

Мінсоцполітики передано Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні реєстр із 62 702 заявами на виплату допомоги.

Про це повідомив Костянтин Кошеленко, заступник міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Читайте також Максимальна допомога з безробіття під час воєнного стану не перевищуватиме 9750 гривень

В рамках меморандуму з Місією Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні передано черговий реєстр заяв на виплату допомоги, які були подані через соціальну платформу єДопомога.

"Усі заяви, інформацію про які ми передали до Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні, були отримані через соціальну платформу єДопомога.

Це люди з переліку таких категорій:

малозабезпечені родини та особи з інвалідністю другої групи, які зареєстровані у визначених міжнародною організацією територіях (Луганська, Донецька, Херсонська, Миколаївська, Сумська, Чернігівська та Запорізька області).

А також люди, які подали заявку через платформу єДопомога, що не мають жодної соціальної категорії та зареєстровані на тимчасово окупованих територіях.

Передано 62 702 заяви сімей, загалом це 76 272 людей. Розмір допомоги на кожного члена сім’ї — 2500 грн", — зазначив Костянтин Кошеленко.

Загалом реєстри, що були передані раніше на виплати міжнародним організаціям, згідно меморандумів, включають 780 722 особи, крім цього передано інформацію для здійснення виплат 113 156 особам, що зазначені в заявах, поданих через платформу єДопомога.

Довідка Finance.ua:

нагадуємо, в соціальну платформу єДопомога входять 3 напрямки підтримки українців: державна, волонтерська та міжнародна;

єДопомога міжнародна надає можливість залишити заявку на фінансову підтримку від міжнародних організацій;

зі свого боку, Мінсоцполітики проводить верифікацію даних заявника, використовуючи наявні державні інформаційні реєстри та бази даних, що дозволяє отримувати перевірену інформацію про особу.

Важливо. Рішення щодо надання допомоги приймають міжнародні організації. Пріоритетними є вразливі групи людей, зокрема люди з інвалідністю, пенсіонери, одинокі батьки, які самостійно виховують дітей, малозабезпечені сім’ї.

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.