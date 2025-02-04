Понад 730 млн грн штрафів заплатили порушники валютного законодавства у 2024 році — Finance.ua

Понад 730 млн грн штрафів заплатили порушники валютного законодавства у 2024 році Сьогодні 19:44

Понад 730 млн грн штрафів заплатили порушники валютного законодавства у 2024 році

У 2024 році порушники валютного законодавства сплатили до бюджету 731,49 млн грн пені.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.

Загалом ДПС опрацювала у 2024 році 19,24 тисячі повідомлень, зокрема від Національного банку України, про порушення граничних строків розрахунків та перевірила 5,3 тисячі підприємств.

У 5,9 тисячі випадків порушення підтвердилися. Їм нарахували пеню.

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Державна податкова служба України нагадала, що Національний банк України встановив граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів. Зокрема:

180 календарних днів (згідно з постановою Правління НБУ від 24.02.2022 № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану»); 120 днів для операцій, здійснених з 12.07.2024 для окремих товарів (зазначених у постанові Правління НБУ від 14.05.2019 № 67 «Про встановлення винятків та (або) особливостей запровадження граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і внесення змін до деяких нормативно-правових актів»).

Підприємства, які експортують та імпортують товари, зобов’язані надавати банкам необхідні документи для валютного нагляду. Своєчасне подання документів зменшує ризик порушень, повідомлень НБУ та перевірок податковими органами.

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