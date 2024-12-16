Понад 40 тисяч українських компаній мають зв’язки з росією — дослідження Сьогодні 17:05 — Фондовий ринок

Понад 40 тисяч українських компаній мають зв’язки з росією — дослідження

За результатами дослідження YouControl, 40 094 українські компанії та 836 ФОПів, які є власниками бізнесу в росії або перереєстрували свої компанії під час війни, мають опосередкований зв’язок з рф.

На початку повномасштабного вторгнення аналітики YouControl створили список діючих українських компаній, що мають актуальний або історичний «ворожий слід», і додали цю інформацію до системи. Станом на березень 2022 року аналітики знайшли понад 20 тисяч компаній, серед власників, засновників або кінцевих бенефіціарів яких є чи був хоча б один громадянин або резидент російської федерації чи білорусі. Пошук токсичних зв’язків постійно поглиблювався та розширювався.

Станом на листопад 2024 року в системі промарковано досьє понад 40 тис. українських компаній, які володіють бізнесом у росії та перереєстрували свої фірми. Серед ФОПів таких 836.

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Після анексії Криму, а також окупації Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, десятки тисяч компаній були внесені до російського Єдиного державного реєстру юридичних осіб рф (ЕГРЮЛ). Для ідентифікації саме таких юросіб до аналітичної системи доданий фактор «Експрес-аналізу» про те, що компанія перереєстрована на тимчасово окупованій території росії.

Станом на листопад 2024-го фахівці виявили майже 35 тисяч юридичних осіб в списку ЕГРЮЛ:

16 188 осіб — в Криму;

10 765 осіб — на Донеччині;

3 197 осіб — у Луганській області;

2 355 осіб — у Запорізькій області;

1 332 особи — у Херсонській області.

До прикладу, ТОВ «Бердянський завод сільгосптехніки», зареєстроване у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Ця фірма наприкінці листопада 2022 року, згідно з даними ЕГРЮЛ перереєстрована в росії, має ідентичну з української компанією назву, місце реєстрації, керівника та склад учасників.

Водночас, частина підприємств з окупованих територій, що внесені до російського ЕГРЮЛ, змінили місце реєстрації на підконтрольній території України. Найбільше зареєстровано в Києві (597) та Дніпропетровській області (112). ТОВ «Укртерміналкомплекс» входить до фінансово-промислової групи «Комфі», яке розвиває однойменну мережу магазинів техніки та електроніки.

В росії під схожою назвою є ООО «Укртерміналкомплекс». Компанії мають однакову дату реєстрації, КВЕД, а адреса російської фірми співпадає з адресою української компанії до 06.03.2018 року.

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15% компаній (5 260), що перереєстровані на тимчасово окупованих територіях росією переважно працюють у сфері надання «Інших послуг». (Інша професійна, наукова та технічна діяльність; Ветеринарна діяльність; Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування; Державне управління й оборона та ін. В секторі «Операцій з нерухомості» 4 630 юросіб. Також значна кількість в агропромисловому комплексі (3 999) та будівництві (2 307). В російський реєстр потрапило 2 580 освітніх закладів і 2 357 громадських та релігійних організацій з тимчасово окупованих територій України.

До яких секторів економіки належать перереєстровані компанії в рф

Найбільша частина перереєстрованих у росії українських компаній належать до «інших» секторів економіки. Це ветеринарна діяльність, освіта, охорона здоров’я і надання соцдопомоги, мистецтво, спорт, розваги й відпочинок.

У секторі «Операції з нерухомості» працює майже чотири з половиною тисячі юросіб, в агрокомплексі — майже чотири тисячі юросіб й дві з половиною тисячі залучені в будівництво.

Компанії-«близнюки» в росії

У серпні 2024-го в систему додали ще один фактор, що вказує на зв’язки з країною-агресоркою. Це так звані «клони» українських фірм, які мають схожі (перекладені) назви, адреси реєстрацій, ПІБ керівника й учасника. Водночас в ЕГРЮЛ підтвердження про перереєстрацію цих фірм немає.

Таких компаній-«клонів» ідентифікували понад 1200. Наприклад, українське ТОВ «Сади Херсонщини» має російського тезку ООО «Сады Херсонщины».

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