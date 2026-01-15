Понад 37 млн осіб перетнули кордон у 2025 році: де найбільший потік — Держмитслужба
Упродовж року на кордоні України оформлено понад 37 млн осіб та 8,2 млн транспортних засобів, що на 5% більше, ніж у 2024-му.
Про це повідомляє Державна Прикордонна Служба.
Де найбільше
Найбільший пасажиропотік припав на кордон із Польщею (50%) та Молдовою (17%).
Під час контролю виявлено близько 2,3 тис. недійсних і підроблених документів, припинено незаконне переміщення товарів на суму майже 1 млрд грн.
Виявлено 40 вироблених транспортних засобів та 174 авто з підробленими або несправними документами.
Кількість спроб незаконного перетину кордону у 2025 році зменшилася на 15%.
Раніше ми писали, що деякі люди можуть перетинати кордон поза загальною чергою.
Категорій людей, що мають цей привілей:
- Дипломати, а також офіційні та службові особи. Для цього потрібно мати дипломатичний, офіційний чи службовий паспорт, визнаний Україною.
- Співробітники міжнародних організацій — якщо повноваження працівників міжурядових організацій підтверджені відповідними документами, вони можуть отримати прохід без черги.
- Важкохворі та особи з інвалідністю — за наявності медичних документів такі люди можуть розраховувати на пріоритетний перетин кордону.
- Батьки з дітьми. Це правило стосується батьків з немовлятами до одного року — адже вони мають право на першочерговий прохід по пішохідній лінії. Все, що для цього потрібно — це свідоцтво про народження дитини без жодних нотаріальних дозволів.
- А ось що стосується дітей, старших від одного року, формально такі переваги за батьками не закріплені. Втім, якщо є об’єктивні причини, як-от велика кількість дітей чи проблеми зі здоров’ям, прикордонники можуть надати пріоритет на свій розсуд.
