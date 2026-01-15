0 800 307 555
Понад 37 млн ​​осіб перетнули кордон у 2025 році: де найбільший потік — Держмитслужба

Упродовж року на кордоні України оформлено понад 37 млн ​​осіб та 8,2 млн транспортних засобів, що на 5% більше, ніж у 2024-му.
Про це повідомляє Державна Прикордонна Служба.

Де найбільше

Найбільший пасажиропотік припав на кордон із Польщею (50%) та Молдовою (17%).
Під час контролю виявлено близько 2,3 тис. недійсних і підроблених документів, припинено незаконне переміщення товарів на суму майже 1 млрд грн.
Виявлено 40 вироблених транспортних засобів та 174 авто з підробленими або несправними документами.
Кількість спроб незаконного перетину кордону у 2025 році зменшилася на 15%.
Раніше ми писали, що деякі люди можуть перетинати кордон поза загальною чергою.
Категорій людей, що мають цей привілей:
  • Дипломати, а також офіційні та службові особи. Для цього потрібно мати дипломатичний, офіційний чи службовий паспорт, визнаний Україною.
  • Співробітники міжнародних організацій — якщо повноваження працівників міжурядових організацій підтверджені відповідними документами, вони можуть отримати прохід без черги.
  • Важкохворі та особи з інвалідністю — за наявності медичних документів такі люди можуть розраховувати на пріоритетний перетин кордону.
  • Батьки з дітьми. Це правило стосується батьків з немовлятами до одного року — адже вони мають право на першочерговий прохід по пішохідній лінії. Все, що для цього потрібно — це свідоцтво про народження дитини без жодних нотаріальних дозволів.
  • А ось що стосується дітей, старших від одного року, формально такі переваги за батьками не закріплені. Втім, якщо є об’єктивні причини, як-от велика кількість дітей чи проблеми зі здоров’ям, прикордонники можуть надати пріоритет на свій розсуд.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
