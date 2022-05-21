Понад $36,7 мільйона надійшло на рахунки НБУ за два тижні роботи United24 — Finance.ua

Понад $36,7 мільйона надійшло на рахунки НБУ за два тижні роботи United24

Вчора 17:38 — Казна та Політика

Понад $36,7 мільйона надійшло на рахунки НБУ за два тижні роботи United24

Понад 36,7 млн доларів надійшло на рахунки Національного банку України за два тижні роботи платформи United24.

Про це віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Телеграм

Федоров зазначив, що міністерства вже опублікували перший звіт про розподіл коштів.

Міністерство охорони здоров’я закуповує шість апаратів штучної вентиляції легень для закладів екстреної медичної допомоги в Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Миколаївській та Одеській областях. Кожен апарат коштує 1 млн грн.

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Міністерство оборони — 30 492 бронежилети та 35 674 каски.

Кошти за напрямом «Відбудова України» продовжують збирати на рахунках, згодом вони будуть використані на відновлення об’єктів критичної інфраструктури.

«Робота платформи United24 прозора та ефективна. Ми побудували процес регулярної звітності. Щодоби на сайті оновлюється сума донейтів і щотижня публікується звіт від міністерств. Заходьте на u24.gov.ua або в Дію, щоб ще на крок наблизити перемогу нашої країни», — заявив Федоров.

Своєю чергою міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко висловив вдячність кожному, хто своїм внеском допомагає рятувати життя українців.

«Працівники служби екстреної допомоги першими виїжджають до постраждалих, тому вкрай важливо забезпечити їх усім необхідним. Ми спрямували пожертви на закупівлю шести транспортних апаратів ШВЛ, які дозволяють підтримувати дихальну функцію пацієнтів під час транспортування, для закладів екстреної медичної допомоги. Завдяки їм сотні людей у тяжкому стані зможуть доїхати до лікарень живими», — зазначив він.

Довідка Finance.ua:

5 травня під час візиту до Варшави Прем’єр-міністр Денис Шмигаль представив міжнародним партнерам та донорам платформу United24;

17 травня Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо ініціативи створення національного бренду United24 для об’єднання зусиль міжнародних партнерів у підтримці України.

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