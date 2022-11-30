Понад 1 млрд грн арештованих активів профінансували оборонні витрати держави – АРМА — Finance.ua

Понад 1 млрд грн арештованих активів профінансували оборонні витрати держави – АРМА
Понад 1 млрд грн арештованих активів профінансували оборонні витрати держави.
Про це повідомляє Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
Деталі. З урахуванням купівлі пакетів облігацій, АРМА передало на оборонні потреби держави понад 750 млн грн. Ще 300 млн грн перерахували безпосередньо до Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони.
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«Придбання військових облігацій можливе у тому числі завдяки реалізації арештованого російського майна. Зокрема, АРМА наразі продало три партії арештованого аміаку, який належить російським підприємствам, на загальну суму понад 910 млн грн», — пояснюють в агентстві.
Водночас у пресслужбі уточнили, що АРМА має право витрачати не більше 80% арештованих коштів на придбання військових облігацій. Обсяг грошей для купівлі кожного пакета погоджують із Кабміном.
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