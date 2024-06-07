Поляки розблокували пункт пропуску «Гребенне» — «Рава-Руська» Сьогодні 10:30 — Казна та Політика

Поляки розблокували пункт пропуску «Гребенне» — «Рава-Руська»

Польські фермери припинили акцію протесту перед пунктом пропуску «Гребенне» — «Рава-Руська».

Про це повідомив речник Держприкордонслужби України полковник Андрій Демченко в коментарі «Українській правді».

«Фактично інтенсивний рух вантажних транспортних засобів в обох напрямках розпочався о 1 годині ночі. Наразі всі пункти пропуску на кордоні з Польщею працюють у штатному режимі», — сказав Демченко.

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Він додав, що за минулу добу, як і до цього, в бік Польщі на цьому КПП був нульовий показник перетину кордону вантажівками. В бік України прослідувало близько 60 ваговозів.

Нагадаємо, польські протестувальники почали блокувати рух вантажівок на виїзд з України на «Рава Руській» з 4 червня. Спершу очікувалося, що акція триватиме до середини дня 6 червня, але у підсумку фермери вирішили залишатися на КПП до кінця доби.

Перед цим остання блокада на кордоні закінчилася наприкінці квітня, після прохання глави уряду Дональда Туска.

Українська правда За матеріалами:

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