Поляки б’ють рекорди різдвяних витрат: на що витрачають найбільше — Finance.ua

Поляки б’ють рекорди різдвяних витрат: на що витрачають найбільше Сьогодні 07:05 — Особисті фінанси

Поляки б’ють рекорди різдвяних витрат: на що витрачають найбільше

Цьогоріч на поляки менше витрачатимуть на різдвяні подарунки, а більше на їжу та організацію сімейних свят.

Середня польська родина цього року витратить на різдвяні покупки 1575,95 злотих — це на 8% більше, ніж торік.

Загальний бюджет на свята в Польщі сягне 21,9 млрд злотих, що є найвищим показником за останні п’ять років. Експерти пояснюють це зростанням цін і готовністю поляків витрачати більше.

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Цікаво, що структура витрат змінилася: на подарунки планують витратити лише 51% святкового бюджету, тоді як у 2023 році цей показник становив 66%. Решта коштів йде на їжу, прикраси та організацію сімейних свят.

Щодо подарунків, то під ялинку найчастіше кластимуть:

косметику (38,5%),

іграшки (33,9%),

солодощі (30,8%),

ще 26,5% опитаних вирішили дарувати гроші.

Більшість покупок поляки роблять у дискаунтерах (67,4%) або супермаркетах (39,9%). Помітно зросла кількість тих, хто відкладає покупки на останній момент: 52% роблять їх у другій половині грудня, що значно більше, ніж 38% торік.

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