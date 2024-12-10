Поляки б’ють рекорди різдвяних витрат: на що витрачають найбільше — Finance.ua

Поляки б’ють рекорди різдвяних витрат: на що витрачають найбільше
Цьогоріч на поляки менше витрачатимуть на різдвяні подарунки, а більше на їжу та організацію сімейних свят.
Про це пише Portal Spozywczy. pl.
Середня польська родина цього року витратить на різдвяні покупки 1575,95 злотих — це на 8% більше, ніж торік.
Загальний бюджет на свята в Польщі сягне 21,9 млрд злотих, що є найвищим показником за останні п’ять років. Експерти пояснюють це зростанням цін і готовністю поляків витрачати більше.
Цікаво, що структура витрат змінилася: на подарунки планують витратити лише 51% святкового бюджету, тоді як у 2023 році цей показник становив 66%. Решта коштів йде на їжу, прикраси та організацію сімейних свят.
Щодо подарунків, то під ялинку найчастіше кластимуть:
- косметику (38,5%),
- іграшки (33,9%),
- солодощі (30,8%),
- ще 26,5% опитаних вирішили дарувати гроші.
Більшість покупок поляки роблять у дискаунтерах (67,4%) або супермаркетах (39,9%). Помітно зросла кількість тих, хто відкладає покупки на останній момент: 52% роблять їх у другій половині грудня, що значно більше, ніж 38% торік.
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