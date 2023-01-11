«Політичний піар під час війни», — Гетманцев розповів, що не так з податковою реформою «Все по 10» Сьогодні 12:21 — Казна та Політика

«Політичний піар під час війни», — Гетманцев розповів, що не так з податковою реформою «Все по 10»

«10-10-10» досі не надали відповідного законопроекту. Про це під час інтерв’ю виданню Delo.ua Пропозиція змінити Податковий кодекс (зменшити податки до 10%) досі обговорюється лише в соціальних мережах та ЗМІ, оскільки автори реформидосі не надали відповідного законопроекту. Про це під час інтерв’ю виданню Delo.ua заявив голова комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Яка мета цього шоу? Точно не реформа. Швидше політичний піар під час війни. Лише через півроку після анонсування цієї концепції з’явилися ідеї щодо компенсаторів втрат держбюджету від зниження податкових ставок. Серед компенсаторів введення податку на зняття готівки (хоча доцільність такого заходу викликає сумніви), впровадження експортного мита на сировину, скасування деяких пільг та боротьба із зарплатними ФОП. Але знову ж таки, все це має бути оформлено у вигляді законопроекту з пояснювальною запискою, і лише після цього можна розпочинати хоч якусь дискусію», — сказав Данило Гетманцев.

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При цьому політик наголосив на недоцільності даної реформи, після впровадження якої в Україні планують знизити ставку трьох податків і скасувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

"Але, наприклад, у складі ЄС, куди ми прагнемо, немає жодної країни, де немає ЄСВ. Або зниження ставки ПДВ удвічі. Але вона в Україні далеко не найвища. У Польщі ПДВ — 23%, в Угорщині — 27%, у Греції — 24%, а у Швеції — 25% (при цьому, як і у нас за ліками та паливом зараз, можуть застосовуватися знижені ставки податку на окремі соціальні товари).

І ПДВ — це податок на споживання, що на бізнес взагалі ніяк не впливає. Тому поки що виразної аргументації у ідеологів цієї реформи немає. Сподіваюся, коли вони таки внесуть законопроект до парламенту, їхня позиція буде сильнішою та обґрунтованішою", — зазначив Гетманцев.

Які шанси на внесення змін до Податкового кодексу

Дискусії про те, чи може ідея «10-10-10» знайти реальне втілення у вигляді змін до Податкового кодексу, все ще тривають. Над реформою працюють фахівці Офісу Президента, Кабміну та низки аналітичних центрів. Але експерти ще 2022 року скептично оцінювали шанси реформи на впровадження.

«Знижувати податки треба, але я сумніваюся, що миттєво можливо знизити ПДВ до 10%. Проблема — Угода про вільну торгівлю з ЄС, тяжко мати цю угоду, коли в країнах різні податки на споживання. Україна приєдналася до Євродирективи, яка передбачає, що ПДВ не може бути менше 15%», — зазначав старший економіст та член Наглядової ради CASE Україна Володимир Дубровський.

Член Ради НБУ Віталій Шапран каже, що до закінчення війни депутати навряд чи підуть на практичні зміни податкової системи.

«Передбачити, як на реформу відреагує ринок, майже неможливо. Зміни у податковій сфері мають бути комплексними, а податкові доходи держбюджету гарантовані», — вважає він.

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